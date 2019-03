Százezrek nem tudják abbahagyni a játékot

Három év alatt legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma. A 15-17 év közötti fiatalok különösen veszélyeztetettek – ez a következtetés vonható le a Szerencsejáték Zrt. legfrissebb felmérésének adataiból.

Különösebb feltűnés nélkül tette közzé múlt hét végén a Szerencsejáték Zrt. legfrissebb szerencsejáték-függőségre vonatkozó kutatását. A 2018-as szerencsejáték-függőségi térkép alapján három év alatt többszörösére nőtt a szenvedélybetegnek tekinthető játékosok száma.

A játékszervező két-háromévente vizsgálja a túlzásba vitt szerencsejáték-használat társadalmi méretét. A kutatás során összesen 4000, 15 év feletti személyt kerestek meg, 2000-et online és 2000-et személyesen.

A magyarok harmada problémás játékos

A március végén nyilvánosságra hozott legfrissebb, 2018 nyarán felvett adatok szerint

a magyar felnőtt lakosság 4 százaléka tekinthető szerencsejáték-függőnek,

10 százalék mérséklet rizikófaktorú,

és további 17 százalék az alacsony rizikófaktorú csoportba tartozik.

A szenvedélybetegek mellett tehát a magyar felnőttek több mint negyede veszélyeztetett játékosnak tekinthető.

A magyarok nagyobb részének nem okoz problémát a szerencsejáték (41 százalék), további 28 százalék pedig azt állította, hogy nem játszik szerencsejátékot.

A fiatalok számára különösen veszélyes

A Szerencsejáték Zrt. a felnőttek mellett a 15-17 év közötti fiatalok játékszokásait is megvizsgálta.

A fiatalok 4 százaléka küzd a betegséggel, további 25 százalékuk pedig veszélyeztetett – 14 százalék mérsékelt, 11 százalék pedig alacsony rizikófaktorúnak számít.

Ezek az arányok nagyjából egybevágnak a 18 év felettiek attitűdjeivel, mégis fenyegetőbb a fiatalok függőségi helyzete, többségük – 58 százalék – ugyanis a felnőttekkel ellentétben egyáltalán nem játszik.

Akik viszont játszanak, nagyobb arányban válnak függővé, mint a felnőttek, hiszen azok körében, akik kapcsolatba kerültek valamilyen szerencsejátékkal, a 18 év alattiak 69 százalékának okoz valamilyen problémát, míg a felnőtteknél 43 százalék ez az arány.

Rövid idő alatt megugrott a függők száma

A friss adatok tükrében elmondható, hogy az utóbbi években jelentősen romlott a társadalom játékfüggőségi helyzete. A Szerencsejáték Zrt. előző, 2015-ös felmérése szerint a 15 évesnél idősebbek között 1,34 százalékban volt kimutatható a szerencsejáték-függőség.

A 2018-as adatok szerint a felnőtt lakosság körében 4 százalékra ugrott arányuk, és a külön vizsgált 15-17 éves korcsoportban is ez az arány jellemző.

Alsó hangon is háromszorosára nőtt tehát a függők aránya, ami azt jelenti, hogy a három évvel ezelőtti körülbelül 100-120 ezer fő helyett ma már 300-360 ezren lehetnek játékszenvedély-betegek Magyarországon.

Nemcsak a függők, hanem a veszélyeztetett játékosok aránya is nőtt a 2015-ös és a 2018-as adatok összevetése alapján. Négy évvel ezelőtt még a 15 év felettiek 17 százaléka tartozott az alacsony, vagy mérsékelt rizikófaktorú csoportba, tavaly már a felnőttek 27 százaléka, a 15-17 éves fiataloknak pedig pontosan a negyede.

Bűntudat, adósság, megromlott kapcsolatok

Talán nem szorul külön magyarázatra, hogy a függőség mennyire negatívan befolyásolja a szenvedélybetegek életét. A legjellemzőbb probléma a bűntudat, lelkiismeret-furdalás érzése, amit minden harmadik játékfüggő megtapasztal.

Súlyos problémaként jelentkezik az anyagi helyzet romlása is, a függők bő negyede ugyanis adósságba veri magát, hogy kielégítse szenvedélyét.

A pénz mellett sokaknak az egészsége is rámegy a szerencsevadászatra, a játékfüggők majdnem ötöde számolt be egészségügyi problémáról, depresszióról, stresszről.

Számos más függőséghez hasonlóan a játékszenvedély is rombolja a társadalmi kapcsolatokat, amit a kutatás is alátámaszt: a házastársi, élettársi kapcsolat megromlásáról 17 százalék, a közeli hozzátartozókkal ápolt viszony romlásáról 14 százalék számolt be, háromszor nagyobb arányban, mint a nem függők. A szenvedélybetegek 8 százaléka mondta, hogy állását is elvesztette a függősége miatt.

Próbálnak segíteni, hogy játék maradjon

A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként a maga eszközeivel igyekszik megóvni a játékosokat a szerencsejáték káros következményeitől, a függőségi adatok feltérképezése érdekében végzett kutatások is ennek a stratégiának az elemei. Ennek részeként a játékfüggőség témájának szentelt tematikus weboldalt is létrehoztak.

A játékszervező segélytelefont is működtet, amely hétköznapokon 15-19 óra között hívható a 06 1 411 6778-as telefonszámon.

Emellett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen az ország 7 pontján Információs Pontokat működtetnek, ezek a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak biztosítanak információt az elérhető terápiás lehetőségekkel kapcsolatban.

A vállalat elektronikus csatornáin biztosítja továbbá a játékosoknak az önkorlátozás lehetőségét (beleértve az önkizárást is), valamint a figyelmeztető funkciók beállítását.

A törvényi előírásoknak eleget téve pedig minden játékos költését korlátozzák oly módon, hogy a terminálon játékba küldött játék, fogadás esetén egy adott elnevezésű szerencsejátékban alkalmanként legfeljebb egymillió forint értékben lehet részvételi jogosultságot szerezni.

A Szerencsejáték Zrt. a 18 év alattiaknak nem értékesít szerencsejátékot, a kiskorúakat reklámjaikkal sem célozzák – igaz, a plakátokon, tévében és interneten látható hirdetések őket is elérik – az általános és középiskolás diákok részére pedig prevenciós modellprogramot és weboldalt indítottak.

A játékszervező tematikus oldalán elérhető teszt kitöltésével Ön is ellenőrizheti, hogy mennyire hajlamos a játékszenvedélyre.