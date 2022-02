Az elmúlt tíz évben nem nőttek a személyszállítás díjai sem a vasúton, sem a Volánbusznál, miközben Nyugat-Európában a közlekedés zöldítése tarifaemeléssel jár. „Bár nálunk egyelőre nincs ilyen fordulat, de ez nem jelenti azt, hogy nem is lesz” – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-Start Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese a Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szakosztályának webináriumán. Elhangzott, hogy a benzinárstop miatt is többen választják a saját autójukat a vonat és a busz helyett, de

a home office elterjedése óta is kevesebben használják közösségi közlekedést, ennek következtében is csökkent a társaságok jegyárbevétele.

Vonatok indultak az üdülőhelyekre

A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a MÁV-nak, a Volánbusznak és a Wizz Airnek egyaránt nagyon fontos a fenntarthatóság, a közlekedés zöldítése. A MÁV célkitűzései között a zöldvasútkampány áll, mondta Hegyi Zsolt. Egyelőre Budapestről 600-700 kilométeres sugarú körben alkalmazhatók olyan jegyárak a vasúton, mint a légi közlekedésben. Kiemelte: sokszor a költségek nincsenek arányban a fenntarthatósági kritériumokkal, azaz ugyanazon a távolságon többe kerül egy környezetkímélő vonatra vásárolt jegy, mint egy repülőjegy. A MÁV-Start a vasút népszerűsítésére tavaly vonatokat indított a Tisza-tó és a Dunakanyar irányába, a KISS vonatokkal Budapestről gyorsan elérhetővé váltak a dunai hajóállomások is. A nemzetközi forgalomban az Adriára indítottak vonatokat, ezeket a tervek szerint az idén is közlekedtetik.

„Európa legzöldebb légitársasága a Wizz Air, a fapados fontos célja, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsátását” – mondta Radó András, a Wizz Air szenior vállalati kommunikációs menedzsere. A társaság folyamatosan fejleszti gépparkját, az idén már negyven vadonatúj repülőgép érkezett a társasághoz. Gépei átlagos kora öt év, míg például az olaszországi légi járműveké nem éri el az egy évet sem. A légi közlekedés felel a globális szén-dioxid-kibocsátás 2 százalékáért. Radó András jelezte, hogy cége további 25 százalékkal kívánja csökkenteni a légszennyezését, mérnökei folyamatosan fejlesztéseken dolgoznak. Egy új generációs hajtómű megjelenésére még tíz-húsz évet kell várni, de 2050 körül már lesznek zéró károsanyag-kibocsátású repülők is, mivel az elektromos vagy üzemanyagcellás gépek is megjelenhetnek a palettán.

„Egy Budapest–Szolnok távolság elektromos busszal ugyan még nem teljesíthető, a buszos közlekedés további zöldítéséhez állami vagy uniós támogatásra lenne szükség” – mondta Bói Loránd, a Volánbusz Zrt. általános vezérigazgató-helyettese. Példaként említette, hogy egy hidrogénüzemű jármű 250 millió forintba kerül, míg egy dízelüzemű ennek a negyedébe. Az e-buszok a regionális és az elővárosi közlekedésben jöhetnek szóba.

Élénkülőben a légiközlekedés

Egyre több országban szűnnek meg a koronavírus-járvány miatti korlátozások, kezd visszatérni az élet a repülésbe, a Wizz Air nagyon erős nyárra számít

– mondta Radó András. A vonatokon 2020 februárjához képest most már csak 15 százalékkal kevesebb az utas Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint. A nemzetközi forgalomban 2020 áprilisában negatív utasszám volt, ez azt jelenti, hogy a társaság több jegy árát térítette vissza, mint amennyit vásároltak tőle. Kiemelte: az egyesült államokbeli és a távol-keleti turistacsoportok is hiányoznak, eltűnt egy teljes célcsoport. A volánbuszos forgalomban nagyon hasonló jelenségeket tapasztalnak, mint a MÁV-nál, Bói Loránd szerint most az üzemanyagárstop sem tesz jót az utasszámoknak.