Ilyen mozdonyokat még nem láttak a magyar sínek

Megkapta a magyarországi üzembe helyezési és típusengedélyt az a két villany-hibrid technológiával működő tolatómozdony, amelyeket a Rail Cargo Hungaria (RCH) rendelt meg a kínai CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC) vasúti járműgyártó vállalattól. Az engedélyek megszerzése alkalmából a Ferencvárosi pályaudvaron tartott eseményen be is mutatták az új járműveket.

Az új mozdonyok két pályaudvaron fognak szolgálni / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egy drága szolgáltatás költségeit csökkentik az új mozdonyok

Az RCH 2019-ben bízta meg a kínai társaságot az új technológiával működő mozdonyok kifejlesztésére és gyártására, üzemeltetési költségei csökkentése érdekében. A költségek amiatt is előtérben vannak, mert azt Európában egyedülálló képességű gépeket a társaság a fajlagosan talán legköltségesebb tevékenysége, az egyeskocsi szolgáltatás területén kívánja használni, mégpedig a székesfehérvári és a soroksári rendező pályaudvaron. Országos lefedettséggel egyébként egyedül az RCH végez egyeskocsi szolgáltatást (eltérő feladási helyekről és más-más állomásra célba juttatandó vagonokból álló szerelvények továbbítását).

Akkor sincs szükség dízelmozdonyra, ha nincs áram

A mozdonyok említett különleges képessége az, hogy olyan pályán is haladhatnak, amelyen nincs, vagy átmenetileg nem áll rendelkezésre felsővezeték. Az iparvágányokon például általában nincs áramforrás, ezért a vasúttársaságok azokon jellemzően a kevésbé környezetkímélő dízelmozdonyokat használják. A rendezvényen Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke, egyben a társaság vezérigazgatója ismertette, hogy a CRRC kifejezetten a Rail Cargónak fejlesztette ki a villany-hibrid tolatómozdonyokat, amelyek költséghatékonyan és környezetkímélően működnek. A Világgazdaság megkérdezte Kovács Imrét, miért éppen a kínai társaságot kérte fel, hiszen vannak neves európai gyártók is. „Az előzmény az, hogy a Rail Cargo Group ki szeretné váltani a dízelmozdonyait környezetkímélőbb eszközökre. A csoport anyavállalata, az ÖBB 2030-is Ausztriában meg kívánja szüntetni a dízelvontatást. Tehát szétnéztünk, ám azt tapasztaltuk, hogy bár Európában sok gyártó kezdett hibrid mozdonyt is fejleszteni, de ez dízel-hibridet jelent.

Mi viszont a még zöldebb irányt, vagyis az akkumulátoros-villany hibrid változatot választottuk.

Ilyen kezdeményezés azonban 7-8 éve még nem volt Európában, viszont volt egy ilyen félig kész termékük, tehát velük tárgyaltunk. Fontos továbbá, hogy a tolatómozdonyok nem általánosan használható járművek, amelyekben éppen az általános – például személyszállítási – használat miatt kompromisszumok is vannak, hanem egyediek. Ezeket kifejezetten egy közép-európai árufuvarozó cég igényeire fejlesztették: az itteni pályákra, viszonyokra, a mi forgalmainkra, a mi mozdonyvezetőinknek. Erre egyedül ez a kínai gyártó volt hajlandó. Jelenleg a kínai vontató és a tolatómozdonyból is kettő van Magyarországon. Most jutottunk el oda, hogy mindegyiknek megvannak a magyarországi üzemeltetéshez az engedélyeik. Azok kiegészítések és javítások, amelyeket kérünk, már végre lesznek hajtva a következő mozdonyoknál.”