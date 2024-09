Speciális járatokat üzemeltet a Rail Cargo Hungaria négy hónapig

Begördült az első cukorrépavonat a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárába. Az idei cukorrépakampány idején a Rail Cargo Hungaria (RCH) mostantól több mint négy hónapon át szállítja a terményt. Január végéig csaknem 40 feladási állomásról várhatóan 450 ezer tonna cukorrépa érkezik a gyárba.

Nő a vasút aránya a cukorrépa fuvarozásában / Fotó: Rail Cargo Hungaria

Ez a társaság fuvarozza az összes betakarított cukorrépa majdnem 50 százalékát. Ezzel a tavalyihoz képest tovább csökken a közúti szállítás aránya. A gazdák a 2023-as jó termés tapasztalatai alapján az idén is a múlt évihez hasonló termőterületen, 14 ezer hektáron vetettek cukorrépát a gyárnak. A június végéig tartó kedvező időjárás magas termésátlagot is ígért, de a nyári aszály szinte minden növény hozamát jelentős mértékben csökkentette, így a cukorrépáét is, amelyből becslések szerint átlagosan 56–60 tonna termett hektáronként.

Heti 25 cukorrépavonat indul

A cukorrépát az RCH 440 teherkocsiból álló flottájával fuvarozza, a járműveket kizárólag erre a forgalomra használja. Átlagosan egy cukorrépavonat 25–28 vasúti kocsiból áll és 1300 tonna terményt továbbít. A kampány tervezett 130-135 napja alatt a vállalat szerelvényei összesen több mint 150 ezer kilométert tesznek meg, és hetente átlagosan 24-25 cukorrépavonat közlekedik majd a belföldi vasúti hálózaton.

A vasúti pályafelújítások nehezítik a fuvarozást, mivel a terményt az ország egész területéről – nemritkán akár 450 kilométerről – kell Kaposvárra eljuttatni.

A kampány lebonyolítása magas szintű logisztikai szervezettséget és együttműködést igényel a Rail Cargo Hungaria és a gyár szakemberei között.