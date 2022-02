Folyamatosan bővül a többek közt a vakcinakutatásban és gyártásban használt SPF tojásokat gyártó mohácsi székhelyű Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. forgalma, ami a világjárvány idején és ez a világjárvány idején is töretlen volt. Csakhogy ez a felívelés már a világjárvány előtt megkezdődött, 2016 óta a forgalmat duplázták, és nincs ok feltételezni, hogy a fejlődés nem folytatódik. A cég európai szinten is egyedülálló tevékenységet folytat, és a térség egyik meghatározó munkáltatója.

Az SPF (specific pathogen free, azaz kórokozómentes) tojásra szép kereslet van, és jelentős részt hasít ki a cég árbevételéből, átlagosan 50 százalékát adja, de az egyéb termékei és szolgáltatásai körét is folyamatosan bővíti a cég, ami utat nyit a további fejlődésnek - mondta a VG-nek Szabóné Benyeda Zsófia, aki ötödik éve a 230 főt alkalmazó cég ügyvezetője.

A gyorsuló növekedésnek részben pályázati pénzből végrehajtott jelentős beruházások nyitottak utat: 2018-ban adták át a 700 milliós költséggel kialakított állat-egészségügyi diagnosztikai- és termelőlabort, valamint a cég adminisztratív központját, 2020-ban pedig zöldmezős beruházásként új telephelyet is létesítettek Bólyban, ahol az SPF tojás termelő kapacitásaikat 30 százalékkal bővítették. Emellett jelentős állatházi kapacitásnöveléssel, és laborfejlesztéssel járó beruházásokat is végrehajtottak az elmúlt években. Az árbevétel 2020-ban 17 százalékkal, 3,7 milliárd forintra szökött fel, tavaly pedig már a 4,5 milliárd forintot is elérték.

"A cég családi vállalkozás, állatorvos szüleim alapították 1991-ben, és ők is azt a filozófiát követték, hogy az eredmény jelentős részét évről-évre visszaforgatták a vállalkozásba" - mondta az üzletasszony. "Ezt a szemléletet követem én is, így nem véletlen, hogy szinte minden évben vannak jelentős beruházásaink."

A tojásokat amerikai partnerük, a Charles River Laboratories közreműködésével értékesítik Magyarországon és Európában a laboratóriumok, kutatóintézetek és gyógyszergyártók számára. "Szinte minden európai országba szállítunk, és ehhez kialakítottuk a saját szállítmányozási üzletágunkat" - mondta az ügyvezető. A szállítás bevételei szépen emelkednek, emellett a cég erőteljesen fejleszti állategészségügyi K+F-hez kapcsolódó szolgáltatásait. Korábban csak csak az oltóanyagok kutatás-fejlesztése és regisztrációja során szükséges állatvizsgálatokat végezték el, most már képesek arra is, hogy a laborvizsgálatokkal és teljes dokumentációval kiegészítve, sokkal komplexebb szolgáltatást nyújtsanak.

Amint más vállalkozások, a Prophyl Kft. számára is új nehézségeket hoz a 2022-es év. Az áram és a gáz árának a felszökése jelentős terhet jelent, hiszen az állattartó telepek energiafogyasztása nagy, emellett a takarmány ára mintegy 50 százalékkal emelkedett 2020 elejéhez képest, és további kihívást jelent az egyre kiélezettebb munkaerő piaci helyzet is - mondta Szabóné Benyeda Zsófia.