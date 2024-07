A sikeres felzárkózáshoz demográfiai fordulat szükséges

2024 első négy hónapjában 1,37-ra mérséklődött a termékenységi ráta / Fotó: Shutterstock

A historikusan alacsony születésszám ellenére a termékenységi ráta jelentősen magasabb volt 2023-ban (1,51), mint a korábban legalacsonyabb születésszámot produkáló 2011-es évben (1,23). Ennek oka a társadalom demográfiai folyamataiban, ezen belül is a szülőképes korú nők számának csökkenésében lakozik. A 15–49 éves női korosztályok létszámcsökkenése a jövőben is folytatódni fog, ami jelentősen megnehezíti a kedvezőtlen népesedési trendek megfordítását. A népességfogyás megállítása nem csupán társadalmi szempontból lényeges, hanem a fenntartható gazdasági növekedés és felzárkózás elérése miatt is. Azt figyelhetjük meg ugyanis, hogy a gazdaságtörténetileg sikeres felzárkózások a múltban jellemzően összekapcsolódtak a népesség gyarapodásával.

Az Európai Unió országainak termékenységi rátája alakulása 2010 óta

Az Európai Unió 27 tagállamára számított átlagos termékenységi ráta stabilan 1,5 és 1,6 között alakult a 2010 és 2021 közötti időszakban, ugyanakkor 2022-ben csökkenést figyelhettünk meg. Az egy nőre jutó átlagos gyermekszám a 2021. évi 1,53-ról 1,46-ra mérséklődött 2022-ben úgy, hogy a 27 tagország közül csupán két ország (Bulgária és Portugália) esetében növekedett a termékenységi ráta. Az uniós országok termékenységi rátája utoljára 2004-ben volt ilyen alacsony.

2010-ben két uniós országban, Írországban (2,05) és Franciaországban (2,03) is megközelítette a termékenységi ráta a reprodukcióhoz szükséges 2,1 körüli értéket.

A termékenységi ráta rangsorában a 3–5. helyen a kiterjedt jóléti szolgáltatásokat biztosító skandináv államok szerepeltek: Svédországban 1,98, míg Dániában és Finnországban is 1,87 volt az egy nőre jutó átlagos gyermekszám. 2010-ben Magyarországon volt a legalacsonyabb a termékenységi ráta az egész EU-ban: ekkorra hazánkban 1,25-ra csökkent a mutató értéke. Magyarországot Málta (1,36) és Lettország (1,36) követte, ugyanakkor a termékenységi ráta Spanyolországban (1,37), Portugáliában (1,39) és Németországban (1,39) sem érte el az 1,4-es értéket.