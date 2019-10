A hazai mozikba is jön Scorsese filmje, a The Irishman

Az Egyesült Államokban és néhány nyugati országban már megszokott modellt követve, limitált ideig, limitált vetítésszámmal magyar moziban is bemutatja néhány Oscar-esélyes, saját forgalmazású filmjét a Netflix – írja a Kreatív.

Ezek közül minden bizonnyal a legnagyobb érdeklődésre a Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel és Anna Paquin főszereplésével bemutatásra kerülő The Irishman (Martin Scorsese, november 22.) tart számot, de érkezik még a Marriage Story Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével (november 29.) és az Anthony Hopkins nevével fémjelzett The Two Popes is (december 13.).

A szóban forgó filmek néhány nappal a Netflix streaming premierje előtt kerülnek majd a hazai mozikba. Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan hol vetítik majd itthon a Netflix-filmeket.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Netflix – kiemelt figyelmet fordítva Kelet- és Közép-Európára – péntek éjféltől elindította szolgáltatásának lokalizált változatát Magyarországon is. Ezzel amellett, hogy a kezelőfelület magyarra váltott rengeteg tartalom is megérkezett magyar nyelven.

Címlapkép: AFP