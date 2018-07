A jó pezsgő titka a megfelelő alapbor

Bujdosó Ferenc le se tagadhatná, hogy szereti a buborékokat, itthon az elsők között kezdett gyöngyözőbort készíteni. Még mindannyian emlékezhetünk a Roseccóra és a Friseccóra, amelyek alapul szolgáltak a ma már Kék, Zöld és Bordó néven futó borcsaládhoz.

Mindig is terveztem, hogy előbb-utóbb tradicionális eljárással készült pezsgő is kerül a szortimentbe, és végre idén debütálhattak is az első palackok