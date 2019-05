Velence és Edinburgh után most Amszterdam is besokallt az odaérkező turistáktól. Az ország vezetése ezért programot hirdetett, amelynek célja, hogy eloszlassák a fővárosba érkező tömegeket.

Több európai nagyváros után most Amszterdamnak is elege lett az országba özönlő turistákból. Hollandia területe feleakkora sincs, mint hazánké, mégis évente 18-20 millió turistát vonz, a látogatók többsége ráadásul a fővárosra, Amszterdamra kíváncsi, amely így egyre zsúfoltabbá válik. A hollandok úgy számolnak, hogy a hozzájuk érkező turisták száma 2030-ra akár 50 százalékkal is megemelkedhet, turisztikai szakértők pedig ennek a negatív következményeitől tartanak.

A probléma megoldása elég sürgető tehát, az ország ezért ki is dolgozott egy programot, amely a turizmus menedzselésére fókuszál.

A jövőben arra fektetnék a hangsúlyt, hogy olyan emberek látogassanak el az országba, akik az utazásuk során értéket teremtenek, emellett a másik fontos célkitűzés, hogy a turisták ne csak Amszterdamot akarják megnézni – bár a főváros mellett népszerű úti cél például Keukenhof virágoskertje és Kinderdijk malmai is –, hanem egyéb területeket is.

A holland sokk nem újdonság Európában, korábban Velence is hasonló problémával nézett szembe. Köztudott, hogy a történelmi belváros nagyrészt a turizmusból tudja eltartani magát, az elmúlt években rendre 30 millióhoz közeli volt az idelátogató vendégek száma. Eközben viszont a helyiek száma egyre csökken: míg 1990-ben még 175 ezren laktak Velencében, addig 2016-ban már csak 55 ezren. A lakosság fogyása a turisták növekvő számával magyarázható, rengetegen megunták ugyanis, hogy lépni sem lehet a bámészkodóktól, ezért a költözés mellett döntöttek. A kitartók viszont nem nyugodnak bele a zsúfoltságba, azt kérték a városvezetőktől, hogy 25 ezer embernél több egy napon ne lehessen a Szent Márk téren.

A rendőrség és a városvezetés a kérésnek eleget is tesz, közölték: akár 20 ezer turistát is kitilthatnak a város legzsúfoltabb helyeiről.

A tiltásnál is tovább mentek a nagy-britanniai város, Edinburgh döntéshozói. Skócia egyik legfestőibb, félmilliós városába ugyanis csak a tavalyi három nyári fesztiválra több mint 3 millióan látogattak el, a külföldi vendégek száma 2015 és 2017 között évente átlagosan 1,75 millió körül alakult. Ez vezetett ahhoz, hogy a városvezetés úgy döntött, turisztikai adót vezet be. Azaz a tervek szerint az elfoglalt szálláshelyek után éjszakánként 2 angol fontot kell fizetniük a turistáknak. A sarc egyébként nem egyedi, Barcelonában és Rómában már működik ez a rendszer. A város úgy számol, hogy ebből az adóból évente 14,6 millió fontot szedhetnek be, amelyet a helyi szolgáltatások és létesítmények javítására fordítanának.