Harminc éve sláger az Egyesült Államokban, most az európai cégautópiacot is meghódíthatja a Lexus ES.

A Toyota Camry testvérmodelljének hat generációja futott ki, és csak a hetedik jutott el Európába, ahol a GS-t váltja le. A szintén felső középkategóriás ES hátsó- helyett elsőkerék-hajtású, és annak ellenére, hogy V6-os motorral is készül, nálunk kizárólag hibrid hajtással forgalmazzák. A GS-nél 70 milliméterrel hosszabb, 25 milliméterrel szélesebb és 10 milliméterrel alacsonyabb, tengelytávja 20 milliméterrel nagyobb. A német prémiumhármas méreteivel ugyan nem versenyez, az új, K platformra épülő karosszéria a felső kategóriában megszokott méretű hátsó lábteret és hasonlóan tágas utasteret rejt. Teljesen újragondolták az ES koncepcióját, ami a formatervén is látszik. Elődeinél izgalmasabb és látványosabb az aktuális Lexus-stílust követő dizájn, ennek fontos eleme az orsó alakú hűtőmaszk, különös ismertetőjele pedig a csomagtérfedélbe integrált légterelő.

A sorozat történetében először készült F Sport kivitel egyedi lökhárítókkal, hűtőmaszkkal és 19 colos kerekekkel.

A külsőségek mellett a kezelhetőség javítására is nagy hangsúlyt fektettek. A sokkal merevebb és a nagy szilárdságú acéloknak köszönhetően könnyebb platformhoz minden eddiginél precízebben irányítható, elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóművet terveztek. Elöl a dinamikus vezérlésű lengéscsillapítók egy segédszelepnek köszönhetően a legkisebb mozgásra is reagálnak. Hátul a fő lengőkar befogatási pontja magasabbra került, a szilentblokkokat pedig nagyobbra méretezték, hogy rossz útburkolaton még jobban uralható legyen az autó.

A kormány új szervómotorja már közvetlenül a fogaslécre fejti ki hatását, így pontosabb visszajelzést ad az útról. Az új kormányoszlopot hosszirányban 40, függőlegesen 30 milliméterrel nagyobb tartományban lehet állítani.

Az új, 12 irányban állítható ülésen három éven át dolgoztak.

Az ülésszellőztetés ventilátora már közvetlenül a légkondicionálóból szívja a hideg levegőt. Az omotenasi vendégszeretet jegyében az utastér békés hangulatot sugároz, ezt többek között az anyagválasztással és a formák kialakításával érték el. Sokféle színben választható a már alapáron is textilbőr kárpitozás, piros bőrülésekkel azonban csak az F Sport változat rendelhető, a harcias modell díszbetétjének kialakítását a hagyományos japán kard, a katana felületének megmunkálása ihlette.

A hagyományokhoz hűen rengeteg figyelmet kapott a hangszigetelés. Először szélcsatornában mérsékelték az esetleges külső zajforrásokat, majd hangelnyelő anyagokat építettek be a rugótornyokba, a sárvédőkbe és a padlóba, sőt még a felnikben is kialakítottak egy zajszűrő légcsatornát. Az ES karosszériája harmonikus egészet képez a frissen fejlesztett, negyedik generációs, öntöltő hibrid hajtással, hiszen a komponenseket úgy helyezték el, hogy a lehető legkisebb helyet foglalják el, és ha lehet, javítsák a súlyelosztást.

A 2,5 literes benzines új fejlesztés, ez az egyik legkedvezőbb termikus hatásfokú, sorozatban gyártott motor a piacon.

Szintén új az erőátviteli egység is, a tervezés során igyekeztek csökkenteni a rendszer működési elvéből adódó „nyúlósságot”.

A nikkel-metál-hidrid akkumulátor a csomagtérből a hátsó ülés alá került. Ehhez az akku magasságát, illetve a hűtőrendszer méretét is csökkentették. Az Euro-NCAP laboratóriumában ötcsillagos minősítést szerző ES 2-es szintű vezetőtámogatást kínál. Már nemcsak gyalogosok, hanem kerékpárosok felismerésére is képes, akár éjszaka is, amikor a kétlépcsős, adaptív távfényvezérlésre alkalmas, 24 külön LED-fényforrás segítségével úgy világítja meg az utat, hogy a fénycsóva kikerülje a szembejövőket.

Az ES hajtásláncának előnyei jól kihasználhatók a minden eddigi limuzinhoz képest dinamikusabb haladást megengedő futóművel. Úgy sikerült élményt csempészni a Lexustól megszokott közegbe, hogy a prémiumminőség és a nagyautós érzet sem szenved csorbát. A részben japán, részben amerikai fejjel tervezett üzleti limuzin masszívan megépített karosszériája, eltalált belső harmóniája és könnyen megszerethető, ergonomikus világa úgy konkurál a piacot uraló németekkel, hogy szinte nem is versenyez velük, hiszen a két gondolkodásmód közötti különbség erősebb a puszta adatoknál.