Olaszország nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált

Az olasz Måneskin rockzenekar Zitti E Buoni című dalával megnyerte a 65-ik, tavalyról elmaradt, rotterdami Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét.

Viva, Italia!

A közönségszavazatok elsöprő többségével egy rockdalt, az olasz Måneskin zenekar szerzeményét, a Zitti E Buonit választották az Eurovíziós Dalfesztivál legjobbjának.

Az olaszok ezúttal is szabadkártyával kerültek a döntőbe, alapító országként, a franciákkal, németekkel, spanyolokkal, az Egyesült Királyságot képviselő előadóval, valamint a házigazda Hollandiával együtt. A zsűri a döntőben svájci Gjon’s Tears Tout l’Univers című lírai dalát tartotta a legjobbnak, de a közönség felülírta a szakértők által felállított sorrendet. Így végül az olasz rockzenekar mögött a francia Barbara Previ futott be másodikként, Voilá című dalával, a Tout l’Univers pedig harmadik lett.

A francia énekesnő két különdíjat is bezsebelt. Previ vitte haza az Eurovízió alapítójáról, Marcel Bezençonról elnevezett sajtó különdíjat, és a helyszíni közvetítők által odaítélt művészeti különdíjat is.

A 65-ik alkalommal megrendezett dalversenynek most először adott otthont Rotterdam, egy évvel azután, hogy meg kellett volna rendeznie a showt. 2020-ban, a súlyos járványhelyzet miatt el kellett halasztani a vetélkedőt, helyette egy Europe Shine a Light című, közönség nélkül megrendezett műsort sugároztak azok a holland televíziócsatornák, amelyek az elhalasztott versenyért is feleltek volna. Idén is szigorú egészségügyi szabályokat állítottak, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését. A világjárvány miatt a verseny szabályait is megváltoztatták: most először engedélyezték, hogy a háttérénekesek hangját felvételről játsszák le az elődöntőkben és a döntőben.

Ezúttal csak 500 újságíró vett részt az eseményen, a szokásos létszám harmada, és az egy éve még tábori járványkórházként működő rotterdami aréna nézői kapacitásának is mindössze 20 százalékát használták ki. 3500 embert engedtek be egy-egy fordulóra. A korlátozások ellenére az Eurovízió volt a koronavírus-járvány kitörése óta a legnagyobb közönség előtt megtartott rendezvény Európában.

A kedden kezdődött eseményre minden belépőnek 24 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszteredményt kellett felmutatnia a bejáratnál. A műsor technikai stábját, valamint az induló országok delegációinak tagjait – zenészeket, újságírókat – is rendszeresen tesztelték.

A verseny történetében most először minden versenyző produkciójáról előre felvételt készítettek, de végül csak a Daði og Gagnamagnið esetében volt szükség ezt a megoldást használni. Az izlandi delegáció egyik tagja ugyanis még az elődöntő előtt fennakadt a teszten, de a zenekar így is továbbjutott. A dalukat a döntőben is felvételről mutathatták be, ami kevésnek bizonyult a dobogós helyhez. Negyedikek lettek, amit karanténban ünnepeltek.

Iceland offering tea to their iPad teammates is peak lockdown life #Eurovision pic.twitter.com/UgX6svGvYk — Sarah Doran (@sarahisnothere) May 22, 2021



A tavalyi győztes, a holland Duncan Laurence sem tudott élőben fellépni a döntőn, mert az ő koronavírus-tesztje is pozitív lett, így Arcade című dalát felvételről játszották le a rotterdami Ahoy Arénában.

A rock and roll örök

– ezekkel a szavakkal vette át a legjobb dalnak járó díjat a Måneskin énekese. A négytagú banda, amely öt éve egy volt Róma számtalan utcazenekara között, nevét a dán holdfény szóból kölcsönözte. Nyertes daluk címe pedig nyersfordításban annyit tesz: Hallgass, és viselkedj!

Idén harmadszor nyert olasz előadó az Eurovízión; korábban, 1964-ben Gigliola Cinquetti, 1990-ben pedig Toto Cutugno szerzete meg a legjobb dalnak járó elismerést.

Eredetileg 41 ország erősítette meg a részvételét a 65-ik Eurovíziós Dalfesztiválra –miután Montengró és Magyarország korábban jelezte: a továbbiakban nem küld versenyzőt a fesztiválra. Végül csak 39 ország képviselői érkeztek Rotterdamba, miután Örményország belpolitikai okokból visszamondta az indulását, Fehéroroszország pedig a szabályoknak nem megfelelő dallal nevezett, ezért nem indulhatott.

A szavazási rendszer 2016-os újraírása óta most először fordult elő, hogy egy ország egyetlen szavazatot sem kapott. Az alapítók egyikét, a briteket képviselő James Newman Embers című dala sem a közönségtől, sem a zsűritől nem kapott pontot a döntőben. De nem ő volt az első brit, akit a zsűri és a közönség is nulla szavazattal büntetett. 2003-ban Jemini a Cry Baby című dalával sült fel. A britek utoljára 1997-ben győztek, a Katrina and the Waves együttes Love Shine a Light című dalával.