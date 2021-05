Százmillió dollárt oszt szét az influenszerek között a YouTube

A YouTube Shorts egy mobiltelefonos, közösségi videó-készítő és megosztó alkalmazás; január eleje óta béta, azaz tesztverzióban érhető el világszerte (így Magyarországon is), de a cég reményei szerint népszerűsége hamarosan versenyre kelhet a napi 280 millió felhasználóval rendelkező, az amerikai Snap Inc. által indított Snapchattel, sőt a kínai ByteDance által üzemeltetett, világszerte több 1,3 milliárd felhasználóval rendelkező TikTokkal is.

A Shorts, riválisaihoz hasonlóan mobiltelefonnal készített rövid, szórakoztató, általában zenés videók felvételére, megosztására és egész képernyős lapozgatására ad lehetőséget a felhasználónak, akik ezekhez a videókhoz aztán megjegyzéseket is fűzhetnek.

A YouTube vezérigazgatója, Susan Wojcicki Twitter-oldalán jelentette be, hogy a következő másfél évben havonta díjazzák a legnépszerűbb, eredeti tartalmakat feltöltő videósokat, cserébe csak annyit kérnek, hogy az influenszerek hívják fel a fejlesztők figyelmét az applikáció általuk felfedezett gyermekbetegségeire.

At YouTube, we’re making it easier to create content on your phone with our Shorts beta. Today we’re announcing the $100M YouTube Shorts Fund to reward creators with the highest engagement. Anyone who creates Shorts is eligible to participate! Read more: https://t.co/7P7cGhY3Br

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) May 11, 2021