Vörös szőnyeges világpremier és több milliárd forintnyi adóbevétel

Jó pár hete már annak, hogy a Gemini Man című akciófilm PR-kampányát és nemzetközi sajtótájékoztatóját is Budapesten tartották, sőt Will Smith születésnapi koncertjének is a magyar főváros adott otthont, azonban Smith még mindig Budapestről posztol a közösségi oldalain, legutóbb például a Gresham-palota erkélyéről osztott meg egy rövidebb videót.

A Smith főszereplésével készült film több jelenetét is Magyarországon forgatták, ráadásul a történetben Budapest mint a magyar főváros jelenik meg, nem pedig más európai nagyvárosként, amelynek több jellegzetes helyszínét is feltüntették a film hivatalos plakátjain. A hollywoodi produkció mindemellett azért is különleges magyar szemszögből, mivel a hónapig tartó munkálatok alatt a film készítői több milliárdot költöttek el hazánkban, továbbá Smith stábja számos alkalommal megörökítette a budapesti tartózkodásukat. Mindez óriási reklám volt az országnak és természetesen a Gemini Mannek is, hiszen a sztár közösségi oldalainak jelentős a követőtábora:

a Facebookon 77 millióan, az Instagramon közel 40 millióan követik és a YouTube-csatornáját több mint 7 millióan nézik.

Ebben kihagyhatatlan lehetőséget látott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is, amely információink szerint a produkció magyarországi forgatását végig követte.

Budapest lekörözte Hollywoodot

Az amerikai produkció 2017 októberétől 2018 év végéig összesen négy gyártási időszakban dolgozott Magyarországon és hozzávetőlegesen

2,1 milliárdnyi adókedvezményt vehetett igénybe,

az állami közvetett filmtámogatási rendszernek köszönhetően, derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adataiból. Magyarország a közelmúltban 25 százalékról 30 százalékra emelte a produkciók filmszakmai közvetett támogatását, amelyből kiindulva a film

több mint 6 milliárd forint (több mint 21 millió dollár) adóbevételt produkálhatott.

A VG.hu megkeresésére a Filmalap közölte, a 2013-ban létrehozott letéti számla a filmszakmai adókedvezmény rendszerét tette hatékonyabbá, az adókedvezmény nemcsak a filmipar fejlődéséhez, hanem a GDP növekedéséhez, új munkahelyek létrejöttéhez is jelentősen hozzájárul.

„A hazai filmes összköltés 2018-ban is meghaladta a százmilliárd forintot, 2016-ban ez az összeg 125,4 milliárd, 2017-ben 108,2 milliárd, míg tavaly 110,1 milliárd forint volt az NMHH Nemzeti Filmirodájának nyilvántartása alapján, tavaly összesen 333 film gyártását regisztrálták” – írta a Filmalap.

Óriási lehetőség volt, hogy Budapestre érkezett egy ilyen kiemelt jelentőségű produkció, ennyire elképesztő figyelemmel a nemzetközi sajtóban. Megszokott dolog, hogy a világpremiert vörös szőnyeges esemény kísérje, illetve hogy sajtótájékoztatót is tartsanak, de hogy Will Smith koncertet adjon, az még Hollywoodban sem mindennapi

– közölte a VG.hu-val az MTÜ. Az ügynökség elmondta, nagyon fontos volt, hogy a produkción keresztül milyen módon mutatják be a Budapestet,

ezért a szakmai tanácsok, javaslatok, melyekről egyeztetettek, „kiemelt jelentőségűek voltak turisztikai szempontok érvényesítésének tekintetében”.

Gyógyvíz és exkluzív koncert

Az MTÜ közvetlen szervezési feladatokat nem látott el, elsődleges szerepe abban volt, hogy

javaslatot tegyen a stúdiónak és a rendezvények szervezőinek az egyes események helyszíneire, az ide érkező sztárok és közösségi média véleményvezérek programjait segítse.

Ennek egyik példája az volt, amikor Will Smith és Ang Lee közösen bemutatta a Good Morning America! című reggeli műsor nézőinek a Széchenyi fürdőt.

A patinás fürdő az akciófilmben is szerepelt, így adta magát az ötlet, hogy a budapesti sajtótájékoztató előtt külön bejelentkezzenek az amerikai nézőknek. Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. (BGYH) értékesítési és marketing igazgatója a VG.hu-nak elmondta,

a turisztikai ügynökség kereste meg a fürdőt, illetve kötötte össze a Paramount Picturesszel, illetve az ABC-vel, a reggeli műsort sugárzó csatornával.

„A film forgalmazója a keleti parton, a televíziós társaság meg a nyugati parton van, úgyhogy jelentős időeltolódással, de kapcsolatban voltam mindkét céggel, akik segítőkészek voltak és várták tőlünk az ötleteket, hogy milyen különlegességgel várjuk a két sztárt” – árulta el. Végül így született meg az ötlet, hogy az ABC riporterével együtt a film főszereplője és rendező is megkóstolta a fürdő gyógyvizét és megmasszíroztatták magukat a napozóteraszon.

Az igazgató azt is elárulta, hogy a Széchenyi fürdőben forgatott beszélgetést követően Will Smithhez összesen 15 influencer érkezett Európa különböző országaiból, akik rövid videókat és beszélgetéseket is készítettek a sztárral.

A film főszereplője, Ang Lee és a producerek, Jerry Bruckheimer és David Ellison szeptember végén tértek vissza magyar fővárosba. A PR-eseményeket követően este háromezer regisztrált néző előtt egy születésnapi koncert zárta az eseménysorozatot a Szent István-bazilika előtt, amelynek a különlegessége az is volt, hogy Will Smih egykori zenésztárával DJ Jezzy Jeffel lépett színpadra, amire hosszú ideje nem volt példa.

A V. kerület sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség a koncert előtt három héttel vette fel az önkormányzattal a kapcsolatot. Hozzátették, hogy minden közterületen megtartott esemény esetében közterület-használati díjat és kauciót kérnek:

ebben az esetben a közterület-használati díj: 2.410.587,- Ft, a kaució: 2.946.335,- Ft volt. Utóbbi minden esetben visszajár, ha nem történt burkolat- vagy egyéb sérülés.

A Bazilika északi oldalánál lévő parkolók kiesése/kiváltása miatt meg kellett váltania a produkciónak 25 parkolóhelyet is a Szent István téri mélygarázsban, amelyet a helyi lakók vehettek igénybe. A sajtóosztály azt is elmondta, hogy a bevételt a kerület fenntartására fordítják (parkfenntartásra, zöld felületek növelésére, a köztisztaság biztosítására).

A budapesti koncertet később a Music Television (MTV) a World Stage keretein belül levetítette, amit

közel 150 országban lehetett megnézni.

A turisztikai ügynökség elmondta, a Magyarországon forgatott hollywoodi nagyjátékfilmek, és egyre több itt dolgozó sztár nyilatkozik pozitívan a médiában, közösségi média csatornáján Magyarországról.

„Régi terv volt a magyarországi vonatkozású filmek premierjét, nagyszabású vörös szőnyeges eseményét a fővárosban megrendezni.

A nyilvánosság és PR-érték mellett a premierekkel olyan újságírók is hazánkba látogatnak, akik segítségével a nemzetközi sajtóban óriási közönséghez juthat el Magyarország, illetve Budapest, mint vonzó úti cél” – közölte az MTÜ.