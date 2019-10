Will Smith bemutatta az amerikai nézőknek a Széchenyi fürdőt

Hosszú anyagot készített a Good Morning America! 5 milliós nézettségű reggeli show-műsor Will Smithszel és a nemrég bemutatott Gemini Man rendezőjével, Ang Leevel a Széchenyi Gyógyfürdőben – írta meg a turizmus.com.

A riportban megkóstolták a fürdő gyógyvizét, miközben Budapestre koccintottak. A riporter meg is kérdezte Willtől, hogy fiatalabbnak érzi-e már magát a víztől – utalva a filmre, amelyben Will egyszerre játssza egy fiatalabb énjét és a mostanit.

A gyógyvízkóstolás után mindhárman kaptak egy hátmasszázst a fürdő teraszán, miközben a film rendezője elmesélte élményeit és gondolatait a film kapcsán.

Will Smith korábban élőben jelentkezett be a reggeli show-műsorban. A színész a magyar fővárosban ünnepelte 51. születésnapját, és Gemini Man bemutatóját.

Will Smith tavaly nyáron Budapesten forgatta Gemini Man című filmjét. A Magyarországon töltött napjait többször is megörökítette, sőt azzal, hogy a Lánchíd tetejéről jelentkezett be egy erős reklámot is csinált az országnak. Nem mellesleg szintén Budapesten forgatták a 2018-as labdarúgó-világbajnokság himnuszát is, a Nicky Jam és Will Smith által előadott Era Istrefi Live It Up című dalt, amelynek fő színhelyei a K-híd, a Nagyvásárcsarnok, Madách tér voltak.