2014 óta, minden év novemberében rendezi meg a Sotheby’s a Kelet-Európa művészetével foglalkozó 20th Century Art: A Different Perspective (20. századi művészet: Más perspektíva) című aukcióját, idén online formában lehetett licitálni lengyel, cseh és magyar alkotók műveire. A 81 tételből 20 volt magyarországi vagy magyar származású alkotó munkája.

Bortnyik Sándor: Cím nélkül Fotó: Sotheby's

Az árverés indított tételeinek elkelési aránya 70 százalékos volt, a magyar tételeké 65 százalékos.

Az aukció legdrágább tétele 475 ezer fontért a 2015-ben elhunyt lengyel Wojciech Fangor absztrakt olajképe volt, a magyar művek közül Bortnyik Sándor 1921-es festménye lett a legmagasabb áron, 113 ezer fontért elkelt tétel. Bortnyik festménye nagyot ment, hiszen előzetes becsértékét (26-36 ezer font) messze meghaladó áron ütötték le.

Aba-Novák Vilmos cirkuszi témájú festménye 56 ezer fontos áron kelt el, a katalógus információi szerint egy olasz magángyűjteményből került a londoni aukcióra. Volt egy másik Aba-Novák-kép is, a 30 ezer fontos Vásár. Vaszary Pirano című festményére pedig 40 ezer fontnál állt meg a licit, tízezer fonttal a becsértéke fölött. Egy Victor Vasarely-mappa, amelyet 1973-ban Párizsban adott ki, 8800 fontot ért.

A kortársak közül Duliskovich Bazil képe 20 ezer fontért talált vevőre. A művészt idén a David Kovats Gallery mutatta be Londonban egy egyéni kiállítással, ahol a most árverezett munkája is szerepelt.

Duliskovich Bazil: A Paradicsom anatómiája Fotó: Sotheby's

Kucsora Márta festményei hamarosan a Műcsarnokban lesznek láthatók, és egyidejűleg az őt képviselő Kálmán Makláry Fine Arts is rendez neki egy kiállítást, és albumot is jelentet meg a munkáiból. Most először szerepelt képe a Sotheby’snél, és 17 ezer fontért cserélt gazdát. Mengyán András Improvizáció három formára című 1998-as akrilképe tízezer fontot ért.

Benyovszky-Szűcs Domonkos, Fábián Zoltán, Romvári Márton és a Nyugat-Németországban élt Milasovszky László munkái a 2000–3800 fontos becsértékükön mentek el. A kisplasztikák közül Kiss Dániel márvány-alabástrom plasztikája kétezer fontot ért.