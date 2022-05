Történetének legnagyobb briliánsa került kalapács alá a BÁV ART tavaszi aukciójának első napján.

A tízkarátos, szív alakú briliánssal ékített nyakék 57,5 millió forintos eladási árával megdöntötte a magyar ékszerrekordot. Nagy érdeklődés volt a márkás órákra is.

A briliáns értékét tízkarátos nagysága mellett különleges, szív alakú csiszolása és halványsárga színe is növelte. A nemzetközi GIA-tanúsítvánnyal rendelkező nyakék 32 millió forintról indult, majd hosszú licitharc után végül 46 millióért ütötték le. Jutalékkal együtt a szerencsés nyertes 57,5 millió forintot fizetett a kivételes darabért, amely ezzel Magyarország árverésen elkelt legdrágább ékszere lett. A korábbi ékszerrekordot egy nyolckarátos briliánsgyűrű tartotta, amelyet tavaly karácsonykor 43 millió forintért értékesített a BÁV. Ezen az árverésen is népszerűek voltak a nagy karátszámú briliánsokkal ékített gyűrűk, amelyek nemcsak a házasulandók, de a befektetők kedvencei is.

A szív alakú briliáns az eladási árával megdöntötte a magyar ékszerrekordot – Fotó: BÁV ART Műkereskedelem

Jól mutatja ezt a trendet, hogy öt ilyen, úgynevezett szolitergyűrűt is értékesítettek ezen az aukción ötmillió forintos eladási ár felett.

A legmagasabb áron, 22,5 millió forintért egy ötkarátos, szintén halványsárga színű briliánssal ékített gyűrű kelt el. A tavaszi árverésen a legtöbben azonban nem valamelyik gyémántért, hanem egy Európában kevésbé ismert, de Kínában nagy becsben tartott jáde drágakőért harcoltak. A hatalmas, 11 karátos jádeköves aranygyűrű 120 ezer forintról indulva végül nyolcszoros áron, egymillióért kelt el.

A befektetésre is alkalmas óraritkaságok és luxusórák közül a legdrágábban, 5,2 millió forintért a Hublot Classic Fusion Aerofusion férfikaróra kelt el. A Patek Philippe egyik legrégebbi Gondolo arany zsebórájáért 3,5 milliót, egy Golden Ellipse Jumbo arany férfikaróráért 4,7 milliót, míg a Twenty-4 női karóráért hárommilliót fizettek. A nagy pontosságú tengerészeti kronométereiről és komplikációiról híres Ulysse Nardin hajóórája kétmillió forintot ért az aukción. Az ezüsttárgyak közül egy 12 személyes, összesen 94 darabos evőeszközkészlet kelt el a legmagasabb áron. Az 1920 körül, Henger Antal pesti műhelyéből kikerült ritkaság kétmillió forintot ért.

Az órák közül a legdrágábban a Hublot Classic Fusion Aerofusion karóra kelt el – Fotó: BÁV ART Műkereskedelem

Az árverés második napján a festmények közül Perlrott-Csaba Vilmos Csűrben című alkotása 27,5 millió forintért talált gazdára. Batthyány Gyula egyiptomi ihletésű Alexandriai szerető című képét 20 millióért, Erdélyi Béla Rutén falu című festményét pedig 11,8 millióért vásárolták meg.Az idén is nagy volt az érdeklődés a modern, leginkább az absztrakt alkotások iránt, Hencze Tamás Vörös fény sorozatából két alkotás is 3,7 millió forintért kelt el. Jól szerepeltek a modern szobrok, Victor Vasarely Telinko című szerigráfiájáért 1,5 milliót fizettek.

A műtárgyaknál némi meglepetésre ismét volt érdeklődés a bútorok iránt. Sokan licitáltak egy több mint százéves neoempire ülőgarnitúrára, amely végül 8,7 millió forintért talált új otthonra.

A porcelánok között már hagyományosan nagy harcot vívtak a gyűjtők a virtuóz díszítésű díszcsészékért. A legmagasabb áron egy 1860 körül készült, I. Lajos bajor király portréjával díszített darab kelt el, 625 ezer forintért. A lakberendezési célú ritkaságok közül egy gazdagon díszített 19. századi neorokokó állólámpára is sokan licitáltak, amelyet végül kétmillióért vihetett haza a szerencsés nyertes.

A Zsolnay-kerámiáknál is bőven születtek egymillió forint feletti leütések.

A legmagasabb árat Nikelszky Géza dekorterve alapján készült szecessziós virágtartó és váza érte el, előbbit 5,2 millió, utóbbit 4,5 millió forintért vásárolták meg. Az árverést a történeti fegyverritkaságok zárták, ezek közül egy 19. századi díszmagyar garnitúra szablyával 4,2 millió, Kmetty György honvédtábornok hasonló korú párbajpisztolykészlete pedig 3,7 millió forintért került új gyűjteménybe. A BÁV ART tavaszi árverési szezonja online folytatódik, május 28–június 8. között az axioart.com oldalán licitálhatnak.