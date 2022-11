Immár hagyományosan megrendezte a Sotheby’s a kelet-európai művészetet felvonultató, 20th Century Art: A Different Perspective / Huszadik századi művészet: különböző nézőpontok című aukcióját. Az árverés összes tételének elkelési aránya 74 százalék volt, a 23 magyar vonatkozású tételé pedig 53 százalék.

A Montmartre című festmény jóval az előzetesen megadott becsértékén felül kelt el

Ezúttal is online lehetett licitálni, november 22 és 29 között, de most nem a londoni, hanem a kölni Sotheby’s iroda szervezte az aukciót. A Sotheby’s 2013-ban tartotta az első, Kelet-Európára fókuszáló árverését, akkor még Contemporary East néven, majd 2016 -ban váltottak a máig használt 20th Century Art: A Different Perspective elnevezésre.

A hazai szcénából sokszor kritizálták, vagy tartották esetlegesnek a Sotheby’s válogatását, vagy az árazását, de a kortárs művészek és az őket képviselő galeristák úgy tartják, rangot ad az anyagban szerepelni és az aukción való szereplés hosszú távon segíthet felkerülni a nemzetközi művészeti térképre.

Az árverésen 70 tétel indult, ebből 23 tétel magyar vagy magyar vonatkozású mű, kortársak és a 20. század elejének modern alkotói. Vaszary Jánostól két festményt is árvereztek, ezek voltak a magyar rész legdrágább tételei. Közülük a Montmare című festmény jóval az előzetesen megadott becsértékén ( 50-70 ezer euró) felül, 138 ezer euróért kelt el.

Tihanyi Lajostól egy tájképet kínáltak, ami nem talált gazdára. Victor Vasarelytől négy sokszorosított grafikát is árvereztek, de közülük csak a Telinko címűre akadt érdeklődő, ami 3780 euróért cserélt gazdát.

BOLDI, azaz az 1970-es születésű Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész, akinek a köztérkép adatai szerint 62 köztéri szobra áll már most Magyarországon, a Brazil Nő című fekete márvány szobrával vett részt az árverésen, amiért 22 ezer eurót adtak. Fajó János bronzszobra 10 ezer euróért elkelt. Bartl Józsefnek mindkét munkája gazdára talált két- és háromezer eurós árakon.

Noon Azaki néven a Blitz Galéria tulajdonosa Kováts Lajos alkot, tőle a Sukhavati című festmény becsértékén felül 17 ezer euróért kelt el.

Az 1986-os születésű fiatal művész Jagicza Patrícia, a NACO Nagyházi Contemporary művésze, akinek munkái az önmegismerésről szólnak, és az emberi bőr érzetét keltő anyagokkal és színekkel, a régi rétegek lehámlásával, saját művészeti praxisát formálja újra és újra. Old Skin című képe most 2500 euró lett.

A Molnár Ani galéria művészének, Ernszt Andrásnak A hideg virága című alkotása is sikert aratott, 5200 euroért elvitték.

A Sotheby's ajánlója az árverés előtt lengyel művészeket emelt ki, Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Bolesław Biegas, valamint a szürrealista Zdzisław Beksiński és Jacek Yerka mestereket. Fangortól egy olajfestményt kínáltak, ami egy amerikai gyűjteményből származott, de nem érkezett licit a 300-500 ezer euró becsértékű képre.

Volt egy Magdalena Abakanowicz munka 3 és félezer euróért, és a cseh modernista Mikuláš Medek munkái közül egy cím nélküli kép becsértéke dupláján, csaknem 120 ezer euróért talált vevőre, másik képe az 1968-es Gold Cry 352 ezer euró lett. Medek a második világháború utáni cseh festészet egyik legfontosabb alkotója.