Rekordáron, 882 ezer dollárért (430 millió forint) kelt el Charles Darwin egy aláírt kézirata – közölte a Sothyeby’s aukciósház.

Fotó: Timothy A. Clary / AFP

A Charles Darwin (1809–1882) által aláírt papírdarab, amelyre az angol természettudós az evolúció elméletének végső érvét írta le, egyes szakértők szerint akár ennél is többet érhetett volna, de az ár így is felülmúlta a szerző korábbi anyagaiért fizetett árat – írta szombaton a BBC hírportálja.

A sokat megélt dokumentum több szempontból is különleges ereklyének számít. Darwin kézirataiból ugyanis kevés maradt meg, a tudós nem őrizte meg papírra vetett gondolatait, még ritkábban írta ki teljes nevét aláíráskor: általában rövidítve, csak a C Darwin vagy Ch Darwin szignót használt. A szóban forgó papír szövegét a 19. század Angliájában népszerű, The Autographic Mirror című magazin felkérésére írta meg a tudós. Hermann Kindt, az újság kiadója híres emberek életrajzát aláírásukkal kiegészítve közölte a magazin számaiban.

Darwin kapva kapott a felkérésen, s röviden összefoglalta az akkor még sok kételkedést kiváltó elméletét az evolúcióról és a természetes kiválasztódásról. A Szingapúri Nemzeti Egyetem BBC-nek nyilatkozó oktatója szerint emiatt igazán egyedülállónak számít Darwin szóban forgó hagyatéka.

John van Wyhe elmagyarázta, a kiválasztott szöveg a természettudós A fajok eredete című kötetének harmadik kiadásából származik, Newton példáján át bizonyítja saját elméletének hitelességét.

(A szövegben) arra próbál utalni, hogy jóllehet az emberek először hihetetlennek és különösnek találják elméletét, ám ugyanígy fogadták Newtonét a gravitációról, és immár senki sem vonja kétségbe a tömegvonzás létezését

– nyilatkozott a BBC-nek van Wyhe, aki egyúttal a Darwin Online internetes tudományos gyűjtemény kurátora is.

A szövegben Darwin elismerte, hogy az elmélettel nem adott magyarázatot az élet eredetére, azonban, mint az a kéziratban is olvasható, ez a kérdés nem vonja kétségbe elmélete érvényességét.

A Sotheby’s eddig 400 ezer fonttal (193 millió forint) tartja a Darwin-kéziratok leütési árának rekordját, az 1865-ös kézirat a pénteken zárult online árverésen azonban ennek több mint duplájáért kelt el.