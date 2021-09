Két lakossági energiaszolgáltató jelentett csődöt szerdán a földgáz rekordmagasságokban járó nagybani beszerzési ára miatt Nagy-Britanniában. Az Avro Energy 580 ezer, a Green Supplier Limited 250 ezer lakossági fogyasztót lát el energiával.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Hála a brit energiaszolgáltatási törvénynek, ezen fogyasztók addig sem maradnak áram- és gázellátás nélkül, amíg az országos energiafelügyeleti hatóság (Ofgem) kijelöli új szolgáltatóikat. Az egy év alatt hatszorosára emelkedő földgázárak az utóbbi időben már 6 szolgáltató csődjét okozták az országban.

A beszerzési árak ilyen mértékű emelkedését a kiskereskedelmi szolgáltatók nem tudják áthárítani a fogyasztókra, mivel Nagy-Britanniában felső hatósági árlimit érvényesül a lakossági energiaszolgáltatásokban.

Jonathan Brearley, az Ofgem vezérigazgatója a londoni alsóház üzleti bizottságának szerdai meghallgatásán közvetett utalást tett arra, hogy a nagy-britanniai lakossági energiaszolgáltatók sorozatos csődje akár több millió fogyasztót is érinthet a következő néhány hónapban. Mint elmondta, a szolgáltatócégek összeomlása már eddig is fogyasztók százezreit érintette, és ez a szám a továbbiakban ennél is jóval magasabbra emelkedhet.

Bár a lakossági piacon nem feltétlenül szokatlan a szolgáltatók csődje, a mostani hullám hátterében a beszerzési költségek drámai emelkedése áll.

A földgázárak drámai emelkedése a brit élelmiszeripart is érzékenyen érinti a nyersanyagot alapanyagként használó műtrágyagyártók leállása miatt, hiszen ezen cégek mellékterméke a húsiparban védőgázként és a vágóhidakon állatok kábításához is használt széndioxid, melynek hiánya kapcsán már pénteken 25 százalékkal csökkenhet, később teljesen leállhat a baromfi- és a sertéshústermelés Nagy-Britanniában. A széndioxid a sörök és a szénsavas üdítők termelését is veszélyezteti.

A leállt gyárak között van az a két amerikai tulajdonú üzem is, mely a brit húsipar által használt széndioxid 60 százalékáért felel, ám ezek a kormány szerdai bejelentése szerint több tízmillió fontos támogatást kapnak, így a héten újraindítják a termelést, és ezzel helyreáll az élelmiszeripar széndioxid-ellátása is.