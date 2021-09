Az üzemanyagárak hamarosan az 500 forintot is elérhetik. Nem kizárt azonban, hogy a drágulás itt sem áll meg — írja a vezess.hu.

Pár éves távon ez a hazai kutakon akár a 600 forintos sávba is repítheti az üzemanyagok árát.

Fotó: Simon Moricz-Sabjan / VG

Az észak-tengeri Brent ára hároméves csúcsra, hordónként csaknem 80 dollárra kúszott fel, mivel szűkül a kínálat, a kereslet pedig a vártnál erősebben élénkül a járványügyi előírások lazításával párhuzamosan.

Ha az olaj hordónkénti ára ismét eléri a 100 dollárt, az 530 forintos vagy afeletti benzinárat is jelenthet itthon.

Már most is vannak kutak, ahol 500 forint felett juthatunk üzemanyaghoz, és igen jelentős olajár-emelkedés is jöhet a közeljövőben. A jelenlegi szintről bő 20 százalékos olajár-növekedésnél lépné át a hazai kutakon az üzemanyag literének átlagára az 500 forintot. A hatossal kezdődő ár 70 százalékos nyersolajdrágulás esetén kezdődne.