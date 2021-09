A friss adatok elemzők szerint arra utalnak, hogy a brit munkaerőpiac képes lesz felszívni a támogatások kifutása után visszatérő munkaerőt. Sőt, bizonyos szektorokban krónikus az iparban, a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban, a logisztikában és a kereskedelemben – még az élelmiszerellátásban is – ellátási-lánc problémákhoz vezetett, vagy súlyosbította azokat. A CBI ipari szövetség szerint a munkaerőhiány két évig is eltarthat, az Élelmiszer és Ital Szövetség (Food and Drink Federation) szerint pedig akár állandósulhat.