Erőset fékezett az euróövezet gazdasága

Hasonló folyamatok játszódnak le az Egyesült Államok gazdaságában is, bár a lassulás nagyobb az európainál. Az amerikai gazdaság teljesítménye szeptemberben az elmúlt egy év leglassabb ütemében bővült főként a jelentős kínálati korlátok miatt, miközben a kereslet továbbra is erőteljes maradt, noha a korábbi kiugró növekedés után az elemzők is fokozatos lassulást vártak.