Gyanús a piacvezető romániai biztosító bedőlése

A romániai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacot (kgfb) villámcsapásként érte a pénzügyi felügyelet szeptember közepi döntése, amellyel bevonta a legnagyobb biztosítótársaságnak számító City Insurance működési engedélyét. A hárommillió ügyféllel rendelkező cég júniusban került hatósági felügyelet alá, akkor vállalta, üzleti tervet mutat be arról, hogy képes finanszírozni további működését és eleget tenni a kártérítési követeléseknek. A román hatóságok tőkeemelést is vártak a biztosítótól, de ez nem történt meg: a holland I3CP Holding BV kisebbségi tulajdonos nem tette be ki a remélt 150 millió eurót.

Az ASF az engedély bevonásán túlmenően elutasította az üzleti és az átszervezési tervet, fizetésképtelenné nyilvánította a biztosítót, valamint kérelmezte a bíróságtól a csőd kimondását. Ha a bíróság helyt ad a kérésnek, a City Insurance lehet a negyedik becsődölt romániai biztosító: 2015-ben és 2016-ban az akkor szintén piacvezető az Astra és a Carpatica, tavaly pedig a CertAsig adta be a kulcsot.

A City – amely mögött a korrupció miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélt román exkormányfő, Adrian Nastase sógorának cége áll – az elmúlt években gyorsan növekedett, kihasználva az addigi két legnagyobb biztosító csődjét.

A cég főleg a kgfb-piacára összpontosított, ahol 45 százalékos részesedést szerzett, de a teljes biztosítási szegmensben is elsőnek számít 20 százalékos részesedésével. Egyébként az ASF hét év alatt összesen 1,3 milliárd forint értékű bírságokkal sújtotta a biztosítót és annak vezetőségét.

A romániai autószervizek többsége a botrány kirobbanását követően rendre elutasítja a City-ügyfelek balesetes gépkocsijainak javítását, attól tartva, hogy futhat a pénze után.

Közben a kormány sürgősségi rendeletben tette lehetővé, hogy a biztosítottak állami garancialapja a működési engedély hivatalos bevonásától számított 60 napon belül elkezdhesse kifizetni a kárigényeket. Az eddigi hatályos jogszabályok szerint a garanciaalap csak a csőd megállapítása után rendezhette volna ezeket, ami viszont hónapokig elhúzódhat.

Florin Citu miniszterelnök ugyanakkor több vizsgálat lefolytatását kérte a City ügyében, szerinte ugyanis „gyanús”, miként válhatott fizetésképtelenné egy éveken át rendszeresen ellenőrzött biztosító.

Nehéz elhinnem, hogy az auditorok nem észleltek eddig semmit a társaságnál

– jelentette ki a kormányfő, aki elsősorban arra kíváncsi, mit tett az ASF és az adóhivatal a visszaélések feltárására. Egybehangzó vélemények szerint a City csődje számottevő drágulás hoz a biztosítási piacon.