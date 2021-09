Az utasok szavazatait és értékeléseit figyelembe vevő Skytrax World Airline Awards 2019 szeptembere és 2021 júliusa közötti időintervallumban faggatta ki a felhasználókat arról, mennyire elégedettek az adott légitársasággal és annak szolgáltatásaival – adta hírül a CNN.

Fotó: Aamir Qureshi / AFP

A több mint 350 nemzetközi légitársaság összevetésében végül a dohai székhelyű Qatar Airways diadalmaskodott. A győzelme összességében nem volt meglepetés, hiszen júliusban az AirlineRatings éves listáján is megkaparintotta az első helyet. A Qatar Airways hatodszor söpörte be a végső sikert a Skytraxnél, és idén az összetett győzelem mellett 5 kategóriában is hazaviheti az első helyet.

A második helyre a Singapore Airlines került, a dobogó harmadik fokára a ANA AI Nippon Airways japán légitársaság állhatott fel. Az első ötbe a Emirates és a Japan Airlines került még be.

Egyértelmű, hogy a Qatar Airways mind a járvány előtti időszakban, mind a pandémia alatt fenntartotta magas szintű innovációs és szolgáltatási színvonalát

– ismertette Edward Plaisted, a Skytrax vezérigazgatója az eredményekről szóló nyilatkozatában.

Soha nem hagytuk magára hűséges ügyfeleinket. Amikor a legnagyobb szükségük volt ránk, folytattuk a repülést, hogy hazajuttassuk az embereket, és szigorú biztonsági intézkedéseket vezettünk be, hogy biztonságot adjuk az utasainknak a járvány alatt. Közben továbbra is folytattuk az innovációt, hogy továbbra is mi maradjunk az elsőként választott légitársaság több millió utas számára világszerte

– nyilatkozta boldogan Akbar Al-Baker, a Qatar Airways vezérigazgatója a győzelem után.

A katari légitársaság nemcsak a díjaival került előtérbe az elmúlt hetekben, hanem azzal is, hogy részt vett a tálib hatalomátvételt követő evakuálásokban, majd az elsők között indította újra járatait Afganisztánba.

A Skytrax közleménye megjegyezte azt is, hogy a 2019-es eredményekhez képest volt némi mozgás a rangsorban, bár a légitársaságok nagyrésze ismerős név az előkelő pozíciókban.

A Japan Airlines nem szerepelt a Skytrax 2019-es top 10-es listáján, de idén az ötödik helyre került. Ezzel egyidejűleg a Lufthansa és a Thai Airways a 2019-es kilencedik és tizedik helyről idén a 13. és a 23. helyre csúszott vissza.

Skytrax Top Airlines 2021