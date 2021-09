Nem bírják a kiképzést a brit autósiskolák, olyan sokan jelentkeznek náluk, hogy teherautóra szóló jogosítványt szeretnének szerezni. A Brexitet és a pandémiát követő konjunktúra igencsak megnövelte a keresletet a kamionsofőrök iránt, a vállalatok különféle ígéretekkel igyekeznek lecsapni azokra is, akiknek a jogosítványán még meg sem száradt a tinta.

Aláíráspénz, extra bónuszok, bőkezű szociális juttatások és kiemelt bér – ezek mind szerepelnek a vállalati HR-esek csábításhoz bevethető eszköztárában.

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Nem véletlenül, hiszen a Brit Közúti Árufuvarozók Szövetségének adatai szerint százezer sofőrt tudnának azonnal foglalkoztatni. A felszakadozott beszállítói láncok összehegesztésében a logisztikának, az árufuvarozásnak kulcsszerepe van, áruhiány nem csak amiatt keletkezik, hogy nincs elég munkaerő vagy alapanyag, hanem amiatt is, hogy nincs, ki elszállítsa a terméket rendeltetési helyére. A következmény ismert: nőnek a bérköltségek, fuvardíjak, ezek beépülnek a fogyasztói árakba, lökést adva az amúgy is túlpörgő inflációnak. Utóbbi az idén tíz éves csúcsra, 4 százalékra is felfuthat a jegybank előrejelzése szerint.

A béroldali nyomás egyre jelentősebb: az Indeed munkaközvetítő cég közgazdásza, Jack Kennedy adatai szerint február és július között a bérek átlagosan 0,8 százalékkal emelkedtek, de a kamionsofőröknél 5,7 százalékos ugrást mértek ezalatt. Átlagos órabérük 11,80 font, ez évi 30 820 fontos (12,5 millió forintos) átlagfizetéssel párosul.

Ezzel nem lógnak ki nagyon az átlagból, viszont számukra nem 37,5 óra, hanem heti 47 munkaórából áll egy tipikus hét. Egyre többen kínálnak aláírási pénzt és hűségpénzt, a többi között a Tesco és a Marks & Spencer áruellátásáért felelős Gist nevű logisztikai vállalat ötezer fontos (kétmillió forintos) borítékkal várja a frissen felvett sofőrjeit.

Fotó: Sem van der Wal / AFP

A szállítmányozásban mutatkozó feszültségek makrogazdasági szinten is jelentkeznek, visszavetve a potenciális GDP-növekedést. A briteknél most nagyon hiányzik az a 20 ezer sofőr, akik a Brexit miatt szigorodó bevándorlási és munkavállalási szabályok miatt voltak kénytelenek távozni a szigetországból. Továbbá az a közel harmincezer ember is, akik a tavalyi lezárások miatt nem tudták letenni tehergépkocsira a vizsgát.

Éves átlagban 40 ezer kapnának erre vezetői jogosítványt, a képzés pedig nem tud lépést tartani különösen az e-kereskedelmet kiszolgáló társaságok részéről megfogalmazódó az igényekkel. De nem csak a briteknél okoz problémát a sofőrhiány, a németeknél 45-60 ezren hiányoznak, az Egyesült Államokban pedig a logisztikai cégek Washingtonban kilincselnek újabb és újabb fuvarozói vízumokért – írja a Reuters.