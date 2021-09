Német választások: erről egyezkednek a kormányalakítás előtt

A valamikori keletnémet állampárt utódja megemelné az adót a magas jövedelműek számára, a szegényebbeknek ugyanakkor kedvezményt adna, és legalább öt százalékos adót vetne ki az egymillió eurót elérő vagyonokra. A párt óránként 13 eurós minimumbért akar, lejjebb vinné a nyugdíjkorhatárt és havi 1200 eurós minimálnyugdíjat vezetne be, adóbevételekből finanszírozva. Korlátoznák a lakbéreket, és évi 15 milliárd euró költségen közlakás-építési programot indítanának. Beengednék a gazdasági menekülteket is, feloszlatnák az EU határvédelmi ügynökségét a Frontexet, sőt a NATO-t is, visszavonnák a német katonákat külföldről, véget vetnének a fegyverexportnak, és együttműködést sürgetnek Oroszországgal és Kínával. Adóreform terveik az Ifo becslése szerint 229 ezer állást segítenének teremteni, de évi 23 milliárd euróval megcsapolnák az államkasszát. A Linke 2030-ban már nem akar fosszilis üzemanyagot látni, 120 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetne be az autópályán, és betiltaná az 500 kilométernél rövidebb repülőutakat.