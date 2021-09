Kiábrándító augusztusi inflációs számokat tettek közzé pénteken Prágában és Bukarestben is. A magyar és a lengyel adatok alapján ugyan nem meglepő, hogy a régióban másutt is felgyorsult az infláció, de a cseh és a román éves árindexek a vártnál is magasabbak voltak. Európa-szerte az infláció további felpörgése várható az őszre, és a gyors gazdasági növekedésű Közép-Európában most is magasabbak az éves indexek, mint általában nyugaton.

Fotó: Shutterstock