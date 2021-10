Japánban is téma lett az infláció: ekkorát fordult a világ

Nem véletlen, hogy a nagyok közt számon tartott jegybankok közül a BoJ egyedül nem mozdult jottányit sem a monetáris politika normalizálása irányába. A járványkorlátozásokat szeptember végén megszüntették, a gazdaság teljesítménye azonban több, mint egy évtizednyi monetáris lazítás után is sovány, miközben az infláció az elmúlt tíz évben, a végrehajtott két áfaemelés hatását kiszűrve átlag 0,1 százalék volt az elmúlt tíz évben. Az inflációs kilátásokat tekintve Japánban a kis változás is nagynak számít. Elmozdulás már a legutóbbi, augusztusi árindex adatok részleteiben is látszott:

az élelmiszerárakat kiszűrő – de az energiaárakat tartalmazó – maginflációs mutató 2020 júliusa óta először mutatott emelkedést, az energiát sem tartalmazó magindex azonban megint csak esett, éves alapon fél százalékot.