Korlát hiányában brutális adósságba verték magukat a britek

Szabályozatlan keretek között hódít az Egyesült Királyságban a „vásárolj most, fizess később” (buy now, pay later – BNPL) szolgáltatás. A lényege, hogy az ügyfél vásárlásait egy számlán gyűjtik, amit bizonyos határidőn belül kamatmentesen fizethet vissza. Ha viszont kicsúszik a határidőből, komoly költségeket kaphat a nyakába. A brit kormány a BNPL szabályozását ígérte, ami azonban legkorábban csak a jövő évben jöhet.

41 perce | Szerző: K.G.

41 perce | Szerző: K.G.

Komoly adósságba verték magukat a britek a BNPL-szolgáltatás keretében. Egy friss tanulmány szerint a lakosság idén már több mint négymilliárd font adósságot halmozott fel – írja a The Guardian. Becslések szerint mintegy 7,7 millió brit görget maga előtt jelentős tartozást a BNPL-szolgáltatást nyújtó cégeknél, ami fejenként 538 font (1 font=434,3 forint) adósságot jelent – áll az ügyfelek számláit összegző Credit Karma nevű pénzügyi szolgáltató felmérésében. A jelentés néhány nappal azt követően látott napvilágot, hogy a brit kormány bejelentette, folyamatban van a többmilliárd fontos BNPL-ágazat szigorúbb szabályozása. A politikusok és pénzügyi szabályozó szervezetek aggódva figyelik, hogy milyen sokan nyújtóznak túl a takarójukon, azaz sokkal több olyan ember vásárol többet, mint amennyit megengedhetne magának, jelentős adósságokat felhalmozva ezáltal. A regulázás azonban várhatóan csak a jövő évtől, vagy 2023-től jöhet. Fogyasztóvédelmi szervezetek arra jutottak, hogy a vásárlókat folyamatosan BNPL-ajánlatokkal bombázzák, és „nagyon aggasztó látni, hogy ilyen hatalmas adósságállomány kapcsolódik ezekhez a konstrukciókhoz”. Fotó: Science Photo Library via AFP A szabályozatlan, kamatmentes hitelek e formája robbanásszerű növekedésen ment keresztül az utóbbi időben, főként a 30 év alatti alacsony jövedelműek körében, akik – érthető módon – szívesen vették a későbbi fizetés lehetőségét. Egyre több erre a szegmensre építő vállalat van jelen a brit piacon, mind például a Klarna, a Clearpay, vagy éppen a Laybuy. Ezek a vállalatok lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy fokozatosan, kamatmentesen fizessék vissza a vásárlásoknál felhalmozott tartozást. A kamatmentesség csak abban az esetben érvényes, ha az ügyfél a meghatározott időn belül rendezi a teljes összeget. Az olyan online kiskereskedelmi térben jelen lévő vállalatok, mint az Asos, a H&M, a Boohoo, vagy éppen a JD Sports elérhetővé teszik a BNPL-szolgáltatás igénybevételét vásárlóik számára. A vásárlás hat heti vagy három havi részletben történő visszafizetésének lehetősége szinte mindenütt elérhető. Nagy-Britanniában a BNPL felhasználása csaknem a négyszeresére duzzadt 2020-ban, és elérte a 2,7 milliárd fontot. A pénzügyi szektor magatartási normáinak betartatására hivatott Financial Conduct Authority (FCA) felmérése szerint a koronavírus-járvány kezdete és a tavalyi év vége között mintegy ötmillió brit vásárolt terméket BNPL-szolgáltatáson keresztül. A Credit Karma becslései szerint jelenleg 11,6 millió aktív BNPL-felhasználó van az Egyesült Királyságban. A pénzügyi szolgáltató óvatosságra int a szolgáltatással kapcsolatban, mivel azok egy átláthatatlan adósságspirálba taszíthatják a felhasználókat. Az FCA szerint míg tavaly főként a divat-, és szépségápolási termékek álltak a BNPL-ügyletek középpontjában, a kölcsönzött összegek pedig inkább az alacsonyabb tartományban mozogtak, addig az idei év eleje óta már 65-75 font körül mozog az átlagos költés vásárlásonként, és már nagy műszaki cikkek, vagy épp bútorok vételekor is igénybe veszik a szolgáltatást. A Credit Karma adatai szerint idén októberig mintegy 5,79 milliárd fontot költöttek el a britek BNPL-vásárlásokon keresztül, amiből 4,1 milliárd fontnyi tartozás áll még fenn. Aki elmaradt a fizetéssel, az nem csak adósságot halmozott fel, de rossz adósként csökkent a hitelpontszáma, emiatt azt tapasztalta, hogy egyéb hitelfelvételnél visszautasították a kérelmét. A jelentés hozzáteszi: a BNPL-probléma a karácsony közeledtével súlyosbodni fogni.

Kapcsolódó cikkek