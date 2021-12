Kreatív megoldásokra kényszerülnek a világ autógyártói, hogy megbirkózzanak a súlyos chiphiánnyal, amely az AlixPartners amerikai tanácsadó szerint csak az idén hatvanmilliárd dolláros bevételkiesést okozott a számukra. A Reuters összeállítása szerint többen a közvetítő nagy beszállítók helyett közvetlenül a kisebb és nagyobb chipgyártókkal veszik fel a kapcsolatot, míg mások átkonfigurálják az autókat, vagy hiányzó alkatrészekkel készítik el a végterméket. Utóbbi két megoldás azonban nem megy a biztonság rovására.

Ha megváltoztatjuk a software-t, akkor kevesebb félvezetőt kell használni, mégis ugyanazt a funkcionalitást érjük el

– mondta a hírügynökségnek Annette Danielski, a Volkswagen leányvállalatának, a Tratonnak a pénzügyi igazgatója, aki azonban azt is hozzátette, hogy ez néha időigényes, mivel a szabályozó hatóságok közbeavatkoznak.

A Daimler a vezérlőegységeket tervezi át úgy, hogy azok nem csak egy meghatározott chippel működjenek, hanem alternatív termékkel is, ha ellátási problémák merülnek fel.

A chiphiány miatti leállások a többi ország mellett súlyos csapást mértek a brit autóiparra is, amelynek 1956 óta nem volt olyan rossz hónapja, mint az októberi: a gyártók és forgalmazók szövetségének (Society of Motor Manufacturers and Traders – SMMT) adatai szerint mindössze 64729 járművet állítottak elő, 41 százalékkal kevesebbet a szeptemberinél. Az SMMT arra is figyelmeztetett, hogy a legrosszabbnak valószínűleg még nincs is vége, a koronavírus-járvány újabb hulláma további visszaesést okozhat. Ráadásul a chiphiány megnehezíti az átállást a benzin- és dízelütemű autókról az elektromosra, pedig itt nagyon szorítja a briteket a határidő, a kormány ugyanis 2030-tól tiltja az előbbiek eladását. Ezen a téren az egyetlen jó hír, hogy az októberben gyártott autóknak már a 30,9 százaléka alternatív meghajtású volt.

További nehézséget okoz viszont, hogy a gyártási problémák is pörgetik az inflációt, amely októberben elérte a 4,2 százalékot, vagyis 2011 december óta a legmagasabb szintet. Az új autók hiánya miatt ugyanis nőnek az árak, különösen a használt járműveké, emlékeztetett tudósításában a Sky News.

A legnagyobb brit autógyártó, a Jaguar Land Rover ugyan arra számít, hogy tavasztól már „fokozatosan javul” majd a chipellátás, az SMMT azonban nem ennyire optimista, az ágazati szervezet szerint 2023 előtt nem tér vissza a helyzet a járvány előttihez.