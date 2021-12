Kölcsönös nemfizetéssel zsarolja egymást az unió és Lengyelország

Ha Brüsszel nem ad pénzt Varsónak, akkor Varsó sem fog pénzt adni Brüsszelnek – üzente az Európai Bizottságnak Sebastian Kaleta igazságügyi miniszterhelyettes révén a lengyel kormány. Amennyiben tovább durvul a két fél vitája, és a kormány nem jut hozzá az újjáépítési alapból neki megígért 36 milliárd eurós támogatáshoz, akkor az uniós tagdíj visszatartásával csökkentheti a veszteségét. Ezen a forgatókönyvön is dolgoznak már Varsóban. Teljesen pótolni nem tudják a kiesést, mivel Varsó masszív haszonélvezője az uniós tagságnak, jóval többet kap, mint amennyit befizet. Kaleta részrehajlással és rosszhiszemű joggyakorlással vádolta Brüsszelt, amely a jogállamisági követelmények megsértése, valamint az uniós bíróság Varsó számára is kötelező ítéleteinek negligálása miatt vezetett be szankciókat az ország ellen.