Magyarok építik Szlovákia első gigantikus akkumulátorgyárát: nincs jobb náluk a szakmában, a debreceni kínai beruházások miatt ennyire profik – így fog kinézni a Gotion üzeme

A magyar West Hungária Bau két jelentős beruházásban is kulcsszerepet kapott Szlovákiában. A magyar építőipari vállalat egyszerre vesz részt a presovi egyetemi kórház építésében és a surányi Gotion akkumulátorgyár kivitelezésében. A projektek összértéke meghaladja az 500 millió eurót, és jól mutatják, hogy a WHB nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi építőipari piacon is meghatározó szereplővé vált.
VG
2025.10.15, 17:00
Frissítve: 2025.10.15, 17:46

A magyar West Hungária Bau Kft. (WHB) egyszerre két, Szlovákiában megvalósuló, stratégiai jelentőségű beruházás kivitelezésében vesz részt: egy kórház és egy akkumulátorgyár építésében.

magyar
A magyar építőipari vállalat a szlovákiai Surányban a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait végzi / Fotó: West Hungária Bau LinkedIn oldala

Az építőipari vállalat a szlovákiai Surányban a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait végzi: a humuszleszedést, ideiglenes utak építését és végleges útcsatlakozások kialakítását. A napi 9 ezer köbmétert meghaladó kitermelési kapacitásuk révén eddig több mint 225 ezer köbméter földet termeltek ki, a teljes 450 ezer köbméteres mennyiséget pedig a szerződésben foglalt határidő előtt teljesítik. A feladatok azóta további útépítési munkákkal bővültek: 8 kilométer hosszúságú belső úthálózat kiépítésével és a területet körülvevő 3,8 kilométer hosszú, speciális, belátásgátló kerítés kivitelezésével. Emellett aktívan pályáznak további munkanemekre is, hogy a 250 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok kivitelezésében is meghatározó szereplőként vehessenek részt.

Másik jelentős projektjük Szlovákia legnagyobb, 500 millió euró értékű kórházfejlesztése, a presovi J. A. Reimana Egyetemi Kórház projekt keretében a WHB a BEKOR céggel együttműködve valósítanak meg egy 166 ezer négyzetméter összterületű létesítményt, amely három föld alatti és nyolc föld feletti szintet foglal magában, 913 betegággyal, 24 műtővel és 27 felvonóval. A beruházás részeként három parkolóház, energiaközpont és központi konyha is épül. Az építőipari cég 18 hónapon belül fejezheti be a beruházást.

Egy magyar generálkivitelező számára kiemelkedő lehetőség, hogy Szlovákia legnagyobb kórházfejlesztésében és egy globális akkumulátoripari beruházásban is kulcsszerepet játszhatnak

a cég közleménye szerint, amely az Építészfórumon jelent meg szerdán. Paár Attila, a WHB alapító-tulajdonos ügyvezetője elmondta, hogy „ezek a projektek bizonyítják, hogy a WHB nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközi színtéren is képes a legmagasabb szintű szakmai és szervezési elvárásoknak megfelelni”.

A West Hungária Bau az a magyar vállalat, amely a CATL több mint 110 ezer négyzetméteres csarnoképítési projektjében szerkezetépítési és kapcsolódó feladatokat teljesített.

Kínai akkumulátorgyár épül Dél-Szlovákiában a magyar West Hungária Bauval

Robert Fico szlovák miniszterelnök márciusban jelentette be, hogy a kormány stratégiai beruházássá nyilvánítja a Gotion InoBat Batteries (GIB) cég dél-szlovákiai Nagysurány (Surány) melletti gyárának építését. A GIB a szlovák InoBat és a kínai Gotion High-Tech vegyesvállalata.  

A miniszterelnök hozzátette, Szlovákiának szüksége van a gyárra, annak ellenére is, hogy a projektet nemcsak az ellenzéki politikusok többsége, hanem a környéken élők is élesen kritizálták.

A nagyberuházás 1,23 milliárd euró értékű, az állam 214 millió euróval segíti az invesztíció megvalósulását. A cég 1300 főt foglalkoztathat, és évente mintegy 200 ezer villanyautó számára gyárthat akkumulátort, ez a szám a jövőben megkétszereződhet.

Magyar vállalkozók tarolnak a szlovák építőiparban: két cég is részt vesz az eperjesi kórházprojektben

A projekt élén Paár Attila cége, a West Hungária Bau áll, amely egy másik magyar társasággal közösen szállt versenybe – és győzött. Így egy magyar cég nyerte el Szlovákia egyik legnagyobb idei állami beruházását: az új eperjesi honvédkórház kivitelezését.

