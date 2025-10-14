Deviza
EUR/HUF392.77 +0.27% USD/HUF339.9 +0.34% GBP/HUF451.06 -0.14% CHF/HUF422.65 +0.38% PLN/HUF92.15 +0.22% RON/HUF77.17 +0.22% CZK/HUF16.15 +0.24% EUR/HUF392.77 +0.27% USD/HUF339.9 +0.34% GBP/HUF451.06 -0.14% CHF/HUF422.65 +0.38% PLN/HUF92.15 +0.22% RON/HUF77.17 +0.22% CZK/HUF16.15 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,399.07 -0.2% MTELEKOM1,794 0% MOL2,740 -1.97% OTP30,160 +0.2% RICHTER10,470 +0.38% OPUS553 +0.54% ANY7,220 -1.94% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,543.36 -0.52% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,190.96 -0.76% BUX102,399.07 -0.2% MTELEKOM1,794 0% MOL2,740 -1.97% OTP30,160 +0.2% RICHTER10,470 +0.38% OPUS553 +0.54% ANY7,220 -1.94% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,840 -1.24% BUMIX9,543.36 -0.52% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,190.96 -0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iparág

Épp most dől el, kik maradnak talpon a létesítményüzemeltetésben

Rárúgta az ajtót a létesítményüzemeltetésre a digitális átalakulás, a mesterséges intelligencia és a fenntarthatósági szabályok. Mindezt csak fokozza a kiélezett verseny a tehetséges munkaerőért. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, a létesítményüzemeltetési szektor belátható jövőjét elsősorban az MI és a munkaerőpiaci kihívások határozzák meg.
Szerző képe
Móritz Tibor
Propx, alapító, műszaki igazgató
3 órája
Iparág Szabály Épületek Mesterséges Intelligencia Szabvány
Fotó: shutterstock/Erman Gunes

Gyökeres átalakuláson és fejlődésen ment át a létesítményüzemeltetés az elmúlt évek során. Olyannyira, hogy a piac vezető szereplői létesítménygazdálkodóként tekintenek magukra, ami egy jóval komplexebb szolgáltatást fed le. Célja, hogy a megbízó szervezet működését teljes körűen támogassa, így a tevékenység része az épületek és területek fejlesztése, bérlése, üzemeltetése, őrzése és takarítása éppúgy, mint az étkeztetés, a flottamenedzsment vagy az energetikai szolgáltatások.

létesítményüzemeltetés,Business,Skyscrapers,In,The,Financial,District,,Toronto,Downtown.
Létesítményüzemeltetés – most dől el, ki marad talpon / Fotó: Erman Gunes / Shutterstock

Fenntartható és okosmegoldások nélkül már nem megy a létesítményüzemeltetés

Azok a vállalatok, amelyek nem térnek át a fenntartható létesítménygazdálkodásra, nemcsak versenyhátrányba kerülhetnek, de akár a működésüket is veszélyeztetik. A finanszírozási források és a befektetői bizalom sok esetben a fenntarthatósági teljesítménytől függ, a szabályok megszegése pedig akár engedélyek elvesztéséhez vagy szankciókhoz is vezethet. A szabályozási keretek ugyan még formálódnak, és sok a nyitott kérdés a beszámolók formájával kapcsolatban, de az EU-taxonómia egyértelmű irányt mutat: átláthatóvá kell tenni, hogy mennyire fenntartható egy-egy beruházás. A létesítménygazdálkodóknak ebben kulcsszerep juthat, hiszen az adatszolgáltatással és a szabályokhoz illeszkedő szolgáltatások biztosításával segíthetik ügyfeleiket a megfelelésben.

A digitalizáció rohamléptekkel alakítja át a létesítményüzemeltetés világát is, aminek egyik látványos eleme a BIM (Building Information Modeling), vagyis épületinformációs modellezés. Magyarországon már nemcsak a nemzetközi ISO-szabványhoz igazodunk, hanem a hazai szabályozás is megszületett, ami a tervezés és kivitelezés mellett az üzemeltetésre is kiterjeszti a BIM-követelményeket. Ez új szintre emeli az átláthatóságot és a hatékonyságot: az üzemeltetők folyamatosan hozzáférnek a digitális modellhez, így pontosabb karbantartási tervezésre, költségoptimalizálásra és hosszú távon fenntarthatóbb működtetésre nyílik lehetőség. Idehaza hatalmas előrelépésre lenne szükség a területen, mivel iparági szakértők szerint 10 évvel le vagyunk maradva a fejlett piacokhoz képest.

A másik nagy fordulat a mesterséges intelligencia térhódítása. Az MI hatalmas lendületet hozott a szektor számára, mivel növeli a hatékonyságot, felszabadítja a kapacitásokat, és lehetővé teszi a szolgáltatások minőségének látványos javulását. A legmodernebb rendszerek már képesek karbantartási ütemterveket javasolni, az ellenőrzések gyakoriságát meghatározni, sőt a jövőben a szervezési hibákat is felismerni. Ezek a megoldások ugyan még gyerekcipőben járnak, ami időt ad a piaci szereplőknek a felkészülésre – de a jövőt egyikük sem kerülheti el.

Elveszi-e az MI a szakemberek munkáját?

A létesítménygazdálkodásst tekintve a válasz inkább nem. Az erőforrások már ma is optimalizáltak, így a mesterséges intelligencia elsősorban kiegészíti, nem helyettesíti az emberi munkát. A valódi kihívás pedig továbbra is a tapasztalt szakemberek és a digitális technológiákban jártas fiatalok megszerzése és megtartása. A versenyképes bér önmagában kevés: a támogató, rugalmas, átlátható működésű munkakörnyezet és a szakmai fejlődési lehetőségek azok, amelyek hosszú távon megtartják a tehetségeket.

A költségoldali nyomás persze ezt az iparágat sem kerüli el: emelkednek a bérek, az eszközök és a szerszámok árai is. A válasz erre a hatékonyságot növelő technológiák bevezetése, amelyek egyszerre könnyítik meg a mindennapi munkát és nyújtanak komplexebb szolgáltatásokat az ügyfeleknek – erősítve ezzel a versenyképességet.

Ahol hasít a létesítménygazdálkodás

Ahogy az elmúlt években, a logisztika, gyártás és összeszerelés továbbra is húzóágazat. A beszállítói láncok rövidülése miatt országszerte épülnek új raktárcsarnokok és ipari ingatlanok, amelyek most meghatározzák a piacot. A külföldi gyárak betelepülése pedig új igényeket teremt: nő a kereslet a külföldi munkavállalókat elszállásoló hotelek és munkásszállók iránt, ahol szintén elengedhetetlen a minőségi ingatlankezelés. Ugyanakkor ebben a szegmensben is érzékelhető némi lassulás, amelyre válaszul a fejlesztők egy része egyre inkább a lakáspiac felé fordul, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően.

Aki ma nem készül fel az ESG, az MI és a munkaerőpiaci kihívások kezelésére, azt a piac könyörtelenül félreállítja. Az iparág előtt álló kihívások egyszerre jelentenek kényszert és lehetőséget. Aki most lép, az hosszú távon a nyertese lesz, aki pedig halogat, az könnyen a változások vesztesévé válhat.     

A szerző további cikkei

Továbbiak
Móritz Tibor

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu