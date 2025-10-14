Épp most dől el, kik maradnak talpon a létesítményüzemeltetésben

Gyökeres átalakuláson és fejlődésen ment át a létesítményüzemeltetés az elmúlt évek során. Olyannyira, hogy a piac vezető szereplői létesítménygazdálkodóként tekintenek magukra, ami egy jóval komplexebb szolgáltatást fed le. Célja, hogy a megbízó szervezet működését teljes körűen támogassa, így a tevékenység része az épületek és területek fejlesztése, bérlése, üzemeltetése, őrzése és takarítása éppúgy, mint az étkeztetés, a flottamenedzsment vagy az energetikai szolgáltatások.

Létesítményüzemeltetés – most dől el, ki marad talpon / Fotó: Erman Gunes / Shutterstock

Fenntartható és okosmegoldások nélkül már nem megy a létesítményüzemeltetés

Azok a vállalatok, amelyek nem térnek át a fenntartható létesítménygazdálkodásra, nemcsak versenyhátrányba kerülhetnek, de akár a működésüket is veszélyeztetik. A finanszírozási források és a befektetői bizalom sok esetben a fenntarthatósági teljesítménytől függ, a szabályok megszegése pedig akár engedélyek elvesztéséhez vagy szankciókhoz is vezethet. A szabályozási keretek ugyan még formálódnak, és sok a nyitott kérdés a beszámolók formájával kapcsolatban, de az EU-taxonómia egyértelmű irányt mutat: átláthatóvá kell tenni, hogy mennyire fenntartható egy-egy beruházás. A létesítménygazdálkodóknak ebben kulcsszerep juthat, hiszen az adatszolgáltatással és a szabályokhoz illeszkedő szolgáltatások biztosításával segíthetik ügyfeleiket a megfelelésben.

A digitalizáció rohamléptekkel alakítja át a létesítményüzemeltetés világát is, aminek egyik látványos eleme a BIM (Building Information Modeling), vagyis épületinformációs modellezés. Magyarországon már nemcsak a nemzetközi ISO-szabványhoz igazodunk, hanem a hazai szabályozás is megszületett, ami a tervezés és kivitelezés mellett az üzemeltetésre is kiterjeszti a BIM-követelményeket. Ez új szintre emeli az átláthatóságot és a hatékonyságot: az üzemeltetők folyamatosan hozzáférnek a digitális modellhez, így pontosabb karbantartási tervezésre, költségoptimalizálásra és hosszú távon fenntarthatóbb működtetésre nyílik lehetőség. Idehaza hatalmas előrelépésre lenne szükség a területen, mivel iparági szakértők szerint 10 évvel le vagyunk maradva a fejlett piacokhoz képest.