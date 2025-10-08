Deviza
EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38% EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Négyzetméter
Otthon Start Program
jogszabály
lakás
jelzáloghitel
ingatlan
hitel
ingatlanpiac

Feloldották az ingatlanpiaci gordiuszi csomót: fontos jogszabály támogatja az Otthon Startot

Egy új jogszabály lehetővé teszi, hogy a bankok a még csak épülő ingatlanok esetében is jelzáloghitelhez folyamodhassanak. Az építményi jog intézménye lehetővé teszi, hogy már a tervezőasztalról hitellel vásároljanak az ügyfelek. Ezzel a szabályozással jelentősen felpöröghet a hazai új lakás piac, ami a használt piaci árakat is megzabolázhatja.
A podcast vendége: Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.10.08, 18:40

Az építményjogról szóló új jogszabály stabilizálhatja a hazai ingatlanpiacot. A tervezet lényege, hogy már a tervezőasztalon lévő lakások is hitelezhetők lesznek, ez pedig jelentősen felpörgetheti az építkezéseket. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az Otthon Start programmal együtt a döntés a használt lakások piacán is konszolidációt jelenthet.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Balogh László arról beszélt a Négyzetméter Fix3 vendégeként elmondta, hogy az építményijog intézménye olyan piaci légkört teremt, amiben minden érintett fél jól járhat. Az építők számíthatnak egy biztos vásárlói bázisra, így biztosak lehetnek benne, hogy a beruházásuk megtérül. Ezzel sok kivitelező foghat bele új építkezésekbe, ami támogatja a hazai ingatlanállomány megújulását, valamint lassítja az árak növekedésiütemét. Ügyfél oldalról pedig lehetőség lesz ugyan azért a pénzért új lakást vásárolni, a használt ingatlan helyett.

Így a használt lakások drágulásának üteme megtörhet, hiszen a kereslet az új ingatlanok felé tolódhat el.

Csendes karácsonya lesz az Otthon Startnak, de januárban hatalmas roham kezdődhet

A szakértő arról is beszélt, hogy szeptemberben 6 százalékkal kisebb volt a kereslet az ingatlanos portálokon, mint a megelőző hónapban. Balogh László ezt azzal magyarázta, hogy a kezdeti felfutás után, most áll be utazó sebességre az Otthon Start, ami még így is jelentős felfutást jelent a hazai piacon. Szerinte a fokozott hangulat decemberig tarthat, majd az ünnep körül az ilyenkor megszokott csendesebb hetek következnek. Azonban a január klasszikusan a legforgalmasabb hónap. A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a családok a karácsonyi vacsorák alkalmával sok stratégiai döntést meghoznak, ezek a tervek pedig januárban indulhatnak el.

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

 

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu