Csúcson az arany, a részvények és a bitcoin: együtt ralizik minden eszköz - meglesz ennek a böjtje?

Kilenc napja állt le az amerikai kormányzat, a befektetőket azonban sem az ebből fakadó bizonytalanság, sem a kimaradó makroadatok nem hatják meg, sorra ütik a rekordokat a különböző eszközök. Mekkora gondot okozhat az együttes menetelés, mi köze van az Otthon Startnak a magyar részvényekhez, és mennyire vonzó most a hazai állampapírpiac? Péller András, a VG újságírója volt az Arbitrázs vendége.
A podcast vendége: Péller András, a VG újságírója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.10, 15:02

Hatalmas formában vannak a tőkepiacok, az amerikai részvények mellett a bitcoin és az arany is történelmi csúcsait karistolja, a befektetői vételi lendületnek pedig sem az amerikai kormányzat immáron több mint egy hete tartó leállása, sem a világ legnagyobb gazdaságának recsegésével kapcsolatos félelmek nem szabnak határt. Érdekes együttállás ez, aminek a hátterében az angolban debasement trade-ként emlegetett befektetői pozicionálás is állhat – hangzott el az Arbitrázs legújabb adásában, melyben Péller András kollégámmal beszélgettünk az Otthon Start hazai részvénypiacra gyakorolt hatásáról, a forint ralijának kifulladásáról, valamint az arany és a digitális arany, a bitcoin együttes száguldásáról.

 

Részvények, arany, bitcoin: minden eszköz egyszerre van csúcson – meglesz még ennek a böjtje?

A beszélgetés során szó esett:

  • a kormányzati leállás ellenére is csúcsra futó részvénypiacokról, a bitcoin ralijáról és a dollártól való befektetői elfordulásról (1:20–12:00),
  • a rohamosan közelgő amerikai gyorsjelentési szezonról, a Pepsi eredményének a gazdaságról festett képéről és a forint helyzetéről (12:30–17:50),
  • a hazai részvénypiac lendületének hiányáról és arról, milyen mértékben vonhatja el a tőkét a tőzsdéről a ingatlanpiac, valamint a friss állampapír-kínálat (18:30–).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

