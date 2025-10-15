Deviza
Fiatal tehetségek és meghatározó művészek az Art Market Budapesten – nyílik a régió legnagyobb művészeti vására

Idén október 16–19. között várja látogatóit és a mintegy harminc országból érkező kiállítóit a legnagyobb kortárs kiállítás. Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi művészeti vására.
Zováthi Domokos
2025.10.15, 17:30
Frissítve: 2025.10.15, 17:40

A világ mintegy huszonöt országából érkező kiállítók több ezer alkotással várják a kulturális élményre vagy kifejezetten műtárgyakra éhes közönséget – mondta Ledényi Attila alapító-igazgató az Art Market Budapest 2025 sajtótájékoztatóján.

Art Market Budapest Jakab Zsófia Káel Csaba
Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapítója, Jakab Zsófia és Káel Csaba a megnyitón / Fotó: Zováthi Domokos

Arról is beszélt, hogy az Art Market Budapest megalapításával olyan jellegű esemény jött létre Budapesten, amely a nemzetközi művészeti és műtárgypiaci közönség számára jól értelmezhető, és a művészetet fogyasztók körében rendkívül kedvelt. A nemzetközi képzőművészeti vásár olyan formátum, amely minden évben sok millió látogatót, érdeklődőt és vásárlót mobilizál világszerte. 

Az Art Market Budapest a régió legfontosabb kreatív eseménye

A Budapest Design Week is kapcsolódik a képzőművészeti programhoz, és már négy éve tart az együttműködés a két kulturális programsorozat között, mert a dizájn, a formatervezés és a művészi alkotások egy cipőben járnak, mind a kreatívipar fontos és meghatározó területei – hangsúlyozta Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál fontosságára hívta fel a figyelmet. Arról is beszélt, hogy Liszt Ferenc mekkora sztár volt a maga idejében, a nők imádták, divatot diktált a korában – akár így is kapcsolódhat a mai művészetekhez.

A jumpSTART részeként a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) idén is részt vesz az Art Market Budapesten.

Fókuszban a műtárgypiac bővítése – 15. alkalommal nyílik meg az Art Market Budapesten

Az Art Market Budapest 2025-től Budapest legújabb és legkorszerűbb rendezvényhelyszínére költözik, idén október 16–19. között már az MTK Sportpark csarnokában, közösségi tereiben és parkjában várja látogatóit és a mintegy harminc országból érkező kiállítóit. A rendezvény művészeti-gazdasági hátteréről Ledényi Attilát, az Art Market igazgatóját kérdeztük.

