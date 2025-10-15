Beindul a kormány csodafegyvere: megnyomták a gombot, ami átalakíthatja a gazdaságot – most dől el, kié lesz a jövő

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány kiemelt célja, hogy a mesterséges intelligencia (MI) a következő években a digitális szuverenitás és a gazdasági versenyképesség egyik kulcsterületévé váljon Magyarországon. Az új intézkedéscsomag célja olyan szabályozási és infrastrukturális környezet kialakítása, amely elősegíti a hazai MI-fejlesztések bővülését és a kapcsolódó iparágak fejlődését – mindez pedig a megújult magyar MI-stratégia része.

Beindul a kormány csodafegyvere: megnyomták a gombot, ami átalakíthatja a gazdaságot – beindult a magyar MI-stratégia / Fotó: Andrey_Popov

Adatközpont-fejlesztések és robotikaszabályozás

Az első pontban a kormány az energiaügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost bízta meg azzal, hogy vizsgálják meg új állami és piaci adatközpontok létrehozásának lehetőségeit. A vizsgálatnak ki kell térnie

az állami felhő-infrastruktúra szerkezetére,

az adatlokáció kérdésére,

valamint az energia- és hálózatfejlesztési igényekre is.

A dokumentum külön hangsúlyt helyez a hulladékhő hasznosítására és a kiberbiztonsági követelmények érvényesítésére. A második intézkedés a robotikai rendszerek és MI-robotok stratégiai és jogi szabályozási lehetőségeit érinti. A nemzetgazdasági és igazságügyi miniszter, valamint a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos feladata lesz, hogy javaslatot tegyen a technológiák biztonságos, etikus és versenyképes alkalmazásának előmozdítására.

Fejlesztenék a magyar nyelvi és kulturális adatbázist is

A harmadik pont a kultúráért és innovációért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, aki a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossal együttműködve magyar nyelvi-kulturális multimodális adatbázis létrehozására vonatkozó előterjesztést készít elő. Az anyagnak tartalmaznia kell: a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak digitális feldolgozását, a nyelvi adatvagyon tudományos és ipari célú hasznosítását, a jogtiszta hozzáférési és felhasználási keretek kidolgozását, valamint az oktatási és tartalomipari innovációk támogatását.

Emellett a kormány a nemzetközi együttműködések és adatcsere-lehetőségek feltérképezését is elvárja.

A kezdeményezések várhatóan meghatározzák majd, hogyan épülnek ki a jövőben az állami adatfelhők, milyen elvek mentén kezelik az adatbiztonságot, illetve milyen feltételekkel ösztönzik a magánszektor MI-fejlesztéseit.