Hatalmas ellenszélben dolgoznak a magyar és az európai vállalatok: most mindent újra kell gondolni

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint a nagy átmenetek korszakába érkezett el a világ, és ehhez kell a gazdaságoknak a legjobban igazodniuk. Virág Barnabás elmondta, hogy az olcsó energia, a nagyszámban elérhető munkaerő, a globális gazdaságban domináló német ipari szektor, az olcsó finanszírozási környezet és a tervezhetőség korszakának vége lett.

A bizonytalanság mérgezi a levegőt a vállalkozások körül / Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock (Képünk illusztráció)

„Nincsenek már biztos pontok körülöttünk, amik alapján lehet orientálódni” – jelentette ki az MNB alelnöke az MCC által szervezett panelbeszélgetésen. Hozzátette, hogy a bizonytalanság már önálló makrogazdasági faktorrá nőtte ki magát. Meglátása szerint az MCC magyar vállalkozásokról szóló kutatása is azt támasztja alá, hogy a kiszámíthatatlansághoz a cégek is próbálnak már alkalmazkodni.

Új rend alakul ki, mindent újra kell gondolniuk a vállalatoknak

Hangsúlyozta, hogy

azok a vállalkozások biztosan nem lesznek sikeresek, amelyek megpróbálnak kivárni, és abban reménykednek, hogy a gazdaság visszatér a korábbi állapotokhoz.

„A világ már nem fog oda visszazökkenni, ahol 2019 előtt voltunk. Egy teljesen új világgazdasági rend alakul ki, ahol a termékstruktúrát, a piacokat, a finanszírozási szerkezetet teljesen újra kell gondolni” – fogalmazott.

Virág Barnabás azt is mondta, hogy Európán belül a növekedési helyzet is megváltozott, a BRICS-országok előretörtek, mert kevésbé kitettek a német iparnak, illetve az energiapiacnak. „Ellentétben Kelet-Közép-Európával, amely függ a német ipartól, a gazdasági szerkezete energiaintenzív, a lakásállomány működtetéséhez nagyobb energiaigény van” – sorolta.

Európa versenyhátránya nem valószínű, hogy megszűnik

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója úgy látja, hogy a bizonytalanság az Európai Unióban még markánsabban jelen van: ez elsősorban az olcsó energia hiánya nyomán visszaesett export miatt van, a nagy európai országok pedig nem kezdtek el új modellekben gondolkodni. Mario Draghi jelentése is rámutatott, hogy az EU versenyképességének a gyengülése a gáz és az áram árának drágulására is visszavezethető.