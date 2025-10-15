Kína beviszi a mélyütést: az amerikainál többszörösen gyorsabb mesterséges intelligenciát fejlesztettek

A kínai fintech óriás, az Ant Group nyílt forráskódúvá tette új mesterségesintelligencia-keretrendszerét, amely a vállalat szerint háromszor gyorsabb a jelenlegi legfejlettebb rendszereknél – és ezzel közvetlen kihívást jelent az amerikai Nvidia technológiai fölényére. Kína ezzel újabb lépést tesz abba az irányba, hogy leváljon az amerikai technológiai óriásokról, a folyamat pedig az Alibaba csoport, az Ant anyavállalata számára is jókora előnyökkel járhat.

Kína teljesen elengedné Amerika legnagyobb vállalatának a kezét – a technológiai függetlenedésből az Alibaba is nagyot kaszálhat / Fotó: Cfoto via AFP

A kínai Alibaba csoporthoz tartozó Ant Group hétfőn mutatta be új, dInfer nevű, nyílt forráskódú inferencia-keretrendszerét, mely a mesterséges intelligencia egy új típusú modellje, az úgynevezett diffúziós nyelvi modellek számára készült. Ezek a rendszerek nem egymás után, hanem párhuzamosan generálnak szöveget, ellentétben a ChatGPT-hez hasonló „autoregresszív” nyelvi modellekkel, melyek szóról szóra, balról jobbra építik fel a mondatokat – számolt be a South China Morning Post.

A diffúziós modellek eddig főként a képek és videók generálásában váltak meghatározóvá, de az Ant Group most a nyelvi feladatok területén is áttörést ígér. A vállalat állítása szerint

a dInfer akár tízszer gyorsabb az Nvidia Fast-dLLM keretrendszerénél,

és háromszor gyorsabb a kaliforniai Berkeley Egyetemen fejlesztett vLLM-nél – mindkettő az iparágban etalonnak számít.

Vége az alternatív megoldások korszakának

Az Ant Group saját fejlesztésű diffúziós modelljén, a LLaDA-MoE-n végzett belső tesztek szerint a dInfer átlagosan 1011 token per másodperces sebességgel működött a kódgenerálási feladatokra szabott HumanEval teszten. Ugyanez a feladat az Nvidia rendszerével 91, az Alibaba Qwen-2.5-3B modelljével pedig 294 token per másodpercet vett igénybe. Ez az eredmény több mint tízszeres gyorsulás a jelenlegi legelterjedtebb amerikai technológiákhoz képest.

A fejlesztés stratégiai jelentőségű: a kínai technológiai óriások, köztük

az Alibaba és a Baidu, az elmúlt években kénytelenek voltak alternatív megoldásokat keresni az amerikai exportkorlátozások miatt,

melyek gátolják a fejlett Nvidia-csipek beszerzését. A dInfer bejelentése azt jelzi, hogy Kína egyre inkább a szoftveres optimalizációban és algoritmikai fejlesztésekben próbálja kompenzálni a hardveres hátrányát.