A ZEW novemberre vonatkozó németországi gazdasági hangulatindexe 31,7 pontra ugrott az októberi 22,3-ről, ami felülmúlta a 20-as piaci előrejelzést, május óta pedig ez az első alkalom, hogy a mutató emelkedett. A pénzpiaci szakértők optimistábban tekintenek az elkövetkező hat hónapra, és 2022 első negyedévében a növekedés élénkülése mellett az infláció csökkenésére számítanak mind Németországban, mind az euróövezetben. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági helyzetre vonatkozó mutató 21,6-ről 12,5 pontra csökkent, elmaradva a 18-as előrejelzéstől, ami azt mutatja, a szakértők feltételezik, hogy a nyersanyagok és a köztes termékek ellátási zavarai, valamint a magas infláció negatív hatással lesz a gazdaság fejlődésére a folyó negyedévben – kommentálta Achim Wambach, a ZEW elnöke az adatokat.

Fotó: Sputnik via AFP

Az aktuális negyedévre vonatkozó romló hangulat a Destatis által kedden közzétett német exportadatok fényében még inkább érthető. A német export szeptemberi visszaesése tovább erősíti a bizonyítékot arra, hogy a gazdaság növekedését a harmadik negyedévben kizárólag a magánfogyasztás és a kormányzati kiadások hajtották, és addig nem is változik a helyzet, amíg az ellátási zavarok által sújtott termelés növekedésnek nem indul. Szeptemberben a német export 0,7 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, miután augusztusban is 1,2 százalékkal visszaesett. Ezzel szemben az import 0,1 százalékkal nőtt, az augusztusi 2,1-es bővülés után. Az exportot a nyár folyamán érte utol az ellátási zavarok okozta visszaesés, és élénkülése nem is várható a közeljövőben.

Emellett az exportcélpontok is jelentősen megváltoztak, mutat rá Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza, aki hangsúlyozza, hogy Lengyelország, Magyarország és Csehország jelentősége soha nem látott magasságokba emelkedett, és a teljes német exportból nagyobb arányt képvisel, mint Kína, Oroszország és Japán együttvéve. Emellett a brexit is nagy nyomot hagyott a német kivitelen, jelenleg a német vállalatok többet exportálnak Ausztriába, mint az Egyesült Királyságba.

A némethez hasonlóan az euróövezetben is optimistábban látják a jövőt a gazdasági szereplők, így novemberben 25,9 pontra emelkedett a hangulati index az októberi, másfél éves mélypontot jelentő 21-ről. Novemberben a megkérdezett elemzők 39,6 százaléka a gazdasági aktivitás javulását jósolta, 13,7 százalékuk romlást várt, 46,7 százalékuk pedig változatlanságot. Ugyanakkor az euróövezet aktuális gazdasági helyzetét jelző mutató 4,3 ponttal, 11,6-re csökkent októberhez képest.

Az euróövezetre vonatkozó inflációs várakozások a mostani felmérésben nagyon erőteljesen csökkentek. A mutató jelenleg mínusz 14,3 ponton áll, ami 31,4-es esésnek felel meg az októberi eredményhez képest. Ez azt mutatja, hogy a szakértők az elkövetkező hat hónapban az eurózóna inflációs rátájának csökkenésére számítanak.