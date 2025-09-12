Egyelőre az autóipari termelők állják a számlát, de kérdéses, hogy meddig

Ha a 2025-ös évet vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az autópari termelőknek nem kevés kihívással kellett szembesülniük, de az értékesítési számok ennek ellenére egész jól alakulnak. Az év elején a geopolitikai és a vámok körüli bizonytalanság és a gazdasági nehézségek miatt nem igazán fogadtunk volna pozitív meglepetésre. Az eladott darabszámokat tekintve az év ugyanakkor most kevésbé tűnik borúsnak, különösen, ha a Nyugaton kívüli termelőket vizsgáljuk. Ezzel szemben, ha a féléves pénzügyi beszámolókat lapozzuk fel, már más képpel találkozhatunk. A vámok teljes hatásának megjelenésére persze még várni kell az értékesítések terén. Az ING Bank hivatalos előrejelzése szerint idén a globális autóipari értékesítés csak 1,5 százalékkal növekedhet.
Azt azonban ki kell tenni az asztalra, hogy Európa (EU+EFTA+UK) még mindig eltér a globális trendektől: az értékesítés növekedési üteme alacsony szinten ragadt, a teljes értékesítési volumen 2025 első felében alig haladta meg a 2019-es szint 80 százalékát. 2025 második felében azért jöhet egy kis fellendülés, de igazi megváltást ez sem jelent majd. Ha még részletesebben vizsgáljuk a piacot, akkor azt látjuk, hogy a nagy piacok, köztük Németország, Franciaország és Olaszország, az év eddigi részében zsugorodnak, míg Spanyolország pozitív kivételként emelkedik ki viszonylag erős gazdasági teljesítményével. Más kisebb autópiacok, például a skandináv országok és Lengyelország, szintén aránylag jól teljesítenek idén.
Az Egyesült Államokban az új autók értékesítése 2025 első felében 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez főként annak volt köszönhető, hogy a tavaszi hónapokban a fogyasztók a 25 százalékos vámok elkerülése érdekében előrehozták fogyasztásukat. Éppen ezért ezen a piacon fokozatos korrekciót láthatunk majd, ahogy az autógyártók elkezdik áthárítani a magasabb alkatrészárak és az importált kész autókra vonatkozó megemelkedett vámok költségeit a fogyasztókra. Az elektromos járművek támogatásának szeptember végi megszüntetése az USA-ban némi extra keresletet válthat ki rövid távon, ellensúlyozva a fenti negatív hatást.
A magyarországi új gépjárművek értékesítésének volumene 2025-ben 87,5 százaléka volt a 2019-es első félévi szintnek, úgy, hogy a trend 2023 óta növekvő.
Ugyanakkor az itthon gyártott járművek túlnyomó többsége nem itthon kerül forgalomba, vagyis a globális, de főként az európai folyamatok a meghatározók a hazai járműgyártók számára. Ebben a tekintetben pedig egyelőre rövid távon inkább a csodavárás jellemző, hiszen a német és európai költségvetési lazítástól várja mindenki a gazdaságok élénkülését, ami a magyar külső kereslet fellendülését is jelentené egyben.
Ugyanakkor a feketeleves még ott van: a vámok. Bár a legtöbb ország (legutóbb Japán) amerikai autóimportra vonatkozó vámjait a kezdeti 25–27,5 százalékról csökkentették 15 százalékra, azok még mindig jelentős terhet jelentenek, amelyet az autógyártók középtávon valószínűleg nem lesznek képesek teljes mértékben fedezni profit- és költségcsökkentéssel. Ezenkívül a jelentősen gyengülő dollár drágábbá tette az amerikai lakosok számára az importtermékek vásárlását, ami tovább növeli a piaci feszültséget. 2025 januárja és júliusa között az amerikai autóárak alig emelkedtek, ami arra utal, hogy az autógyártók rövid távon a költségek jelentős részét magukra vállalták. A második negyedéves vállalati jelentésekben is nyilvánvaló ez a jelenség, mivel a világ legnagyobb autógyártói, köztük az amerikai nagy hármas is (GM, Stellantis és Ford) több milliárd dolláros negatív hatást mutattak ki a pénzügyeikben.
Rövid távon az eladások lassulásától való félelem, a kereskedelempolitika bizonytalansága és a 2021–2023-as áremelkedés óvatosabb árstratégiát eredményezhet, de ez hosszú távon nem fenntartható.
Még a legjobb forgatókönyvek szerint is a vámok a jelenlegi szinten maradhatnak (rosszabb esetben újból emelkednek). Az autó- és autóalkatrész-gyártók így vélhetően az év hátralévő részét és a 2026-os évet is az újrakalibrálással töltik majd. Legnagyobb valószínűséggel a gyártók a költségterhet időben és esetleg szélesebb regionális területen osztják majd el, ami segíthet korlátozni az általános pénzügyi hatást. Mindazonáltal az autóárak előbb-utóbb reagálnak. Így a magyar autóipar az idei év hátralévő részében, de még talán jövőre is az emelkedő árak és a robusztus kereslet hiányának csapdájában maradhat.
