Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.76 -0.13% PLN/HUF91.95 -0.09% RON/HUF77.2 -0.03% CZK/HUF16.07 +0% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.76 -0.13% PLN/HUF91.95 -0.09% RON/HUF77.2 -0.03% CZK/HUF16.07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,596.55 -0.67% MTELEKOM1,854 -0.76% MOL2,880 -0.97% OTP29,290 -1.06% RICHTER10,200 +0.39% OPUS541 0% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,501.59 -0.14% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,168.05 -0.11% BUX101,596.55 -0.67% MTELEKOM1,854 -0.76% MOL2,880 -0.97% OTP29,290 -1.06% RICHTER10,200 +0.39% OPUS541 0% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,501.59 -0.14% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,168.05 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar

Egyelőre az autóipari termelők állják a számlát, de kérdéses, hogy meddig

Talán senkinek nem mondunk újat azzal, hogy a magyar gazdaságban az autóipar kiemelt szerepet játszik. Ez az egyik legfőbb komponense az exportnak, de pont ez okból a külföldi kereslet változására fokozottan érzékeny. Magyarország mindemellett az autóiparra kivetett vámokban a legérintettebb a régiós országok között. Ennek tudatában vizsgáltuk meg az iparág helyzetét és kilátásait, ami bár nem a legfényesebb, de mégis dereng valami fény az alagút végén.
Szerző képe
VG Elemző: Virovácz Péter
az ING Bank vezető közgazdásza és Homolya Zoltán, elemző gyakornok
16 perce
Autóipar Importvámok Usa Adatok Autóeladások Autópiac
Fotó: AFP

Ha a 2025-ös évet vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az autópari termelőknek nem kevés kihívással kellett szembesülniük, de az értékesítési számok ennek ellenére egész jól alakulnak. Az év elején a geopolitikai és a vámok körüli bizonytalanság és a gazdasági nehézségek miatt nem igazán fogadtunk volna pozitív meglepetésre. Az eladott darabszámokat tekintve az év ugyanakkor most kevésbé tűnik borúsnak, különösen, ha a Nyugaton kívüli termelőket vizsgáljuk. Ezzel szemben, ha a féléves pénzügyi beszámolókat lapozzuk fel, már más képpel találkozhatunk. A vámok teljes hatásának megjelenésére persze még várni kell az értékesítések terén. Az ING Bank hivatalos előrejelzése szerint idén a globális autóipari értékesítés csak 1,5 százalékkal növekedhet.

autóipar
Az autóipari termelők még állják a számlát, de kérdéses, hogy meddig / Fotó: AFP

Autóipar és értékesítés

Azt azonban ki kell tenni az asztalra, hogy Európa (EU+EFTA+UK) még mindig eltér a globális trendektől: az értékesítés növekedési üteme alacsony szinten ragadt, a teljes értékesítési volumen 2025 első felében alig haladta meg a 2019-es szint 80 százalékát. 2025 második felében azért jöhet egy kis fellendülés, de igazi megváltást ez sem jelent majd. Ha még részletesebben vizsgáljuk a piacot, akkor azt látjuk, hogy a nagy piacok, köztük Németország, Franciaország és Olaszország, az év eddigi részében zsugorodnak, míg Spanyolország pozitív kivételként emelkedik ki viszonylag erős gazdasági teljesítményével. Más kisebb autópiacok, például a skandináv országok és Lengyelország, szintén aránylag jól teljesítenek idén.

Az Egyesült Államokban az új autók értékesítése 2025 első felében 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez főként annak volt köszönhető, hogy a tavaszi hónapokban a fogyasztók a 25 százalékos vámok elkerülése érdekében előrehozták fogyasztásukat. Éppen ezért ezen a piacon fokozatos korrekciót láthatunk majd, ahogy az autógyártók elkezdik áthárítani a magasabb alkatrészárak és az importált kész autókra vonatkozó megemelkedett vámok költségeit a fogyasztókra. Az elektromos járművek támogatásának szeptember végi megszüntetése az USA-ban némi extra keresletet válthat ki rövid távon, ellensúlyozva a fenti negatív hatást. 

A magyarországi új gépjárművek értékesítésének volumene 2025-ben 87,5 százaléka volt a 2019-es első félévi szintnek, úgy, hogy a trend 2023 óta növekvő. 

Ugyanakkor az itthon gyártott járművek túlnyomó többsége nem itthon kerül forgalomba, vagyis a globális, de főként az európai folyamatok a meghatározók a hazai járműgyártók számára. Ebben a tekintetben pedig egyelőre rövid távon inkább a csodavárás jellemző, hiszen a német és európai költségvetési lazítástól várja mindenki a gazdaságok élénkülését, ami a magyar külső kereslet fellendülését is jelentené egyben. 

Ugyanakkor a feketeleves még ott van: a vámok. Bár a legtöbb ország (legutóbb Japán) amerikai autóimportra vonatkozó vámjait a kezdeti 25–27,5 százalékról csökkentették 15 százalékra, azok még mindig jelentős terhet jelentenek, amelyet az autógyártók középtávon valószínűleg nem lesznek képesek teljes mértékben fedezni profit- és költségcsökkentéssel. Ezenkívül a jelentősen gyengülő dollár drágábbá tette az amerikai lakosok számára az importtermékek vásárlását, ami tovább növeli a piaci feszültséget. 2025 januárja és júliusa között az amerikai autóárak alig emelkedtek, ami arra utal, hogy az autógyártók rövid távon a költségek jelentős részét magukra vállalták. A második negyedéves vállalati jelentésekben is nyilvánvaló ez a jelenség, mivel a világ legnagyobb autógyártói, köztük az amerikai nagy hármas is (GM, Stellantis és Ford) több milliárd dolláros negatív hatást mutattak ki a pénzügyeikben. 

Rövid távon az eladások lassulásától való félelem, a kereskedelempolitika bizonytalansága és a 2021–2023-as áremelkedés óvatosabb árstratégiát eredményezhet, de ez hosszú távon nem fenntartható.

Még a legjobb forgatókönyvek szerint is a vámok a jelenlegi szinten maradhatnak (rosszabb esetben újból emelkednek). Az autó- és autóalkatrész-gyártók így vélhetően az év hátralévő részét és a 2026-os évet is az újrakalibrálással töltik majd. Legnagyobb valószínűséggel a gyártók a költségterhet időben és esetleg szélesebb regionális területen osztják majd el, ami segíthet korlátozni az általános pénzügyi hatást. Mindazonáltal az autóárak előbb-utóbb reagálnak. Így a magyar autóipar az idei év hátralévő részében, de még talán jövőre is az emelkedő árak és a robusztus kereslet hiányának csapdájában maradhat. 

A szerző további cikkei

Továbbiak
VG Elemző: Virovácz Péter
VG Elemző: Virovácz Péter
VG Elemző: Virovácz Péter
VG Elemző: Virovácz Péter

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu