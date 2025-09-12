Egyelőre az autóipari termelők állják a számlát, de kérdéses, hogy meddig

Ha a 2025-ös évet vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az autópari termelőknek nem kevés kihívással kellett szembesülniük, de az értékesítési számok ennek ellenére egész jól alakulnak. Az év elején a geopolitikai és a vámok körüli bizonytalanság és a gazdasági nehézségek miatt nem igazán fogadtunk volna pozitív meglepetésre. Az eladott darabszámokat tekintve az év ugyanakkor most kevésbé tűnik borúsnak, különösen, ha a Nyugaton kívüli termelőket vizsgáljuk. Ezzel szemben, ha a féléves pénzügyi beszámolókat lapozzuk fel, már más képpel találkozhatunk. A vámok teljes hatásának megjelenésére persze még várni kell az értékesítések terén. Az ING Bank hivatalos előrejelzése szerint idén a globális autóipari értékesítés csak 1,5 százalékkal növekedhet.

Az autóipari termelők még állják a számlát, de kérdéses, hogy meddig / Fotó: AFP

Autóipar és értékesítés

Azt azonban ki kell tenni az asztalra, hogy Európa (EU+EFTA+UK) még mindig eltér a globális trendektől: az értékesítés növekedési üteme alacsony szinten ragadt, a teljes értékesítési volumen 2025 első felében alig haladta meg a 2019-es szint 80 százalékát. 2025 második felében azért jöhet egy kis fellendülés, de igazi megváltást ez sem jelent majd. Ha még részletesebben vizsgáljuk a piacot, akkor azt látjuk, hogy a nagy piacok, köztük Németország, Franciaország és Olaszország, az év eddigi részében zsugorodnak, míg Spanyolország pozitív kivételként emelkedik ki viszonylag erős gazdasági teljesítményével. Más kisebb autópiacok, például a skandináv országok és Lengyelország, szintén aránylag jól teljesítenek idén.

Az Egyesült Államokban az új autók értékesítése 2025 első felében 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez főként annak volt köszönhető, hogy a tavaszi hónapokban a fogyasztók a 25 százalékos vámok elkerülése érdekében előrehozták fogyasztásukat. Éppen ezért ezen a piacon fokozatos korrekciót láthatunk majd, ahogy az autógyártók elkezdik áthárítani a magasabb alkatrészárak és az importált kész autókra vonatkozó megemelkedett vámok költségeit a fogyasztókra. Az elektromos járművek támogatásának szeptember végi megszüntetése az USA-ban némi extra keresletet válthat ki rövid távon, ellensúlyozva a fenti negatív hatást.

A magyarországi új gépjárművek értékesítésének volumene 2025-ben 87,5 százaléka volt a 2019-es első félévi szintnek, úgy, hogy a trend 2023 óta növekvő.

Ugyanakkor az itthon gyártott járművek túlnyomó többsége nem itthon kerül forgalomba, vagyis a globális, de főként az európai folyamatok a meghatározók a hazai járműgyártók számára. Ebben a tekintetben pedig egyelőre rövid távon inkább a csodavárás jellemző, hiszen a német és európai költségvetési lazítástól várja mindenki a gazdaságok élénkülését, ami a magyar külső kereslet fellendülését is jelentené egyben.