Deviza
Ilyen botrány még nem volt: addig szekálta a polgármester a helyi céget, hogy most visszaveszi a befizetett adóját – tízmilliókat bukhat a vidéki város

A hódmezővásárhelyi ATEV Zrt. az elmúlt években mintegy 20 millió forinttal több adót fizetett városának, mint amire kötelezettsége terjedt volna. A cég most visszaköveteli az összeget a hódmezővásárhelyi önkormányzattól.
VG
2025.09.12, 20:58

A 150, főként hódmezővásárhelyi dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt. áttekintette a vásárhelyi önkormányzattal való kapcsolatrendszerüket. Átnézték a befizetett adójukat is és kiderült, hogy 20 millió forinttal többet fizettek a városnak, mint kellett volna. Az állati melléktermékekből gazdálkodó cég ezt most visszakéri közölte a délmagyar.hu.

A hódmezővásárhelyi cég súlyos adótúlfizetésben volt az ellenzéki vezetésű város önkormányzata felé / Forrás: ATEV Zrt.

Szagemisszió és terjengő bűz

Az elmúlt években a helyik már elszoktak a szagtól, ugyanis a vállalat több lépcsőben végrehajtott szagemissziós beruházása után szinte nem is lehetett észrevenni, hogy a város határában egy fehérjefeldolgozó üzem működik — jelentette a délmagyar.

Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárában 2021 decemberére fejeződött be a cég három éves szagemisszó-kibocsátás csökkentési nagyberuházása. 

A fejlesztés részeként felújították a biofiltert, amit új fenyőgyökér aprítékkal töltöttek fel. Új levegőmosó-technológiát telepítettek, amely egy kétfázisú, savas-lúgos mosóberendezés. Ezzel óránként 130 ezer köbméter levegőt tudnak megtisztítani.

Folyik a harc Magyarország egyik legszebb kastélyáért, Márki-Zay nem tud lemondani róla

Márki-Zay Péter: „A pénznek Vásárhelyen igenis van szaga”

Hogy a mostanában érzett szag egyáltalán honnan jön, ezt pontosan nem lehet tudni. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere viszont környezetvédelmi bűncselekmény miatt feljelentést tett az ATEV ellen.  

Drága az együttműködés a várossal  

Az ATEV Zrt. több mint 50 éve jelen van Hódmezővásárhelyen, napjainkban mintegy 150 család megélhetését biztosítva. A hódmezővásárhelyi üzem a legmodernebb létesítménye a vállalatnak, az elmúlt években komoly beruházások valósultak meg annak érdekében, hogy a környezeti terhelést a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák le a termelés során. 

Közleményükben kifejtették, hogy éppen ezért több mint két és fél milliárd forintot költöttek kifejezetten környezetvédelmi beruházásokra.

A kutatómunka eredménye szerint visszajár a pénz

Azt is írták, hogy az elmúlt hetekben az ATEV Zrt.-hez beérkezett megkeresések lehetőséget adtak arra, hogy a társaság áttekintse Hódmezővásárhely városával fennálló kapcsolatrendszerét. 

A vizsgálatunk részét képezték az adózási tételek is. Ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ATEV Zrt. az elmúlt években mintegy 20 millió forinttal több adót fizetett a városnak, mint amire kötelezettsége terjedt volna. 

— nyilatkozták.

A fentiek alapján a cég kezdeményezi a túlfizetés mielőbbi megtérítését.

