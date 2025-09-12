Ilyen botrány még nem volt: addig szekálta a polgármester a helyi céget, hogy most visszaveszi a befizetett adóját – tízmilliókat bukhat a vidéki város

A 150, főként hódmezővásárhelyi dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt. áttekintette a vásárhelyi önkormányzattal való kapcsolatrendszerüket. Átnézték a befizetett adójukat is és kiderült, hogy 20 millió forinttal többet fizettek a városnak, mint kellett volna. Az állati melléktermékekből gazdálkodó cég ezt most visszakéri —közölte a délmagyar.hu.

Szagemisszió és terjengő bűz

Az elmúlt években a helyik már elszoktak a szagtól, ugyanis a vállalat több lépcsőben végrehajtott szagemissziós beruházása után szinte nem is lehetett észrevenni, hogy a város határában egy fehérjefeldolgozó üzem működik — jelentette a délmagyar.

Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyárában 2021 decemberére fejeződött be a cég három éves szagemisszó-kibocsátás csökkentési nagyberuházása.

A fejlesztés részeként felújították a biofiltert, amit új fenyőgyökér aprítékkal töltöttek fel. Új levegőmosó-technológiát telepítettek, amely egy kétfázisú, savas-lúgos mosóberendezés. Ezzel óránként 130 ezer köbméter levegőt tudnak megtisztítani.

Márki-Zay Péter: „A pénznek Vásárhelyen igenis van szaga”

Hogy a mostanában érzett szag egyáltalán honnan jön, ezt pontosan nem lehet tudni. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere viszont környezetvédelmi bűncselekmény miatt feljelentést tett az ATEV ellen.

Drága az együttműködés a várossal

Az ATEV Zrt. több mint 50 éve jelen van Hódmezővásárhelyen, napjainkban mintegy 150 család megélhetését biztosítva. A hódmezővásárhelyi üzem a legmodernebb létesítménye a vállalatnak, az elmúlt években komoly beruházások valósultak meg annak érdekében, hogy a környezeti terhelést a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák le a termelés során.

Közleményükben kifejtették, hogy éppen ezért több mint két és fél milliárd forintot költöttek kifejezetten környezetvédelmi beruházásokra.

A kutatómunka eredménye szerint visszajár a pénz

Azt is írták, hogy az elmúlt hetekben az ATEV Zrt.-hez beérkezett megkeresések lehetőséget adtak arra, hogy a társaság áttekintse Hódmezővásárhely városával fennálló kapcsolatrendszerét.

A vizsgálatunk részét képezték az adózási tételek is. Ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ATEV Zrt. az elmúlt években mintegy 20 millió forinttal több adót fizetett a városnak, mint amire kötelezettsége terjedt volna.

— nyilatkozták.

A fentiek alapján a cég kezdeményezi a túlfizetés mielőbbi megtérítését.