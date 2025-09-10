Deviza
Otthon Start: elképesztő roham a bankoknál, így alakulnak az ingatlanárak

Hatalmas az igény a 3 százalékos fix hitel iránt. Már az Otthon Start program indulása előtt is több millióan keresték fel a legnagyobb ingatlanportálok weboldalait, szeptembertől pedig a bankokat is elözönlötték az igénylők. Az árak nőttek, de idén év elején sokkal nagyobb volt a drágulás mértéke. A piacon egyes eladók trükközni próbálnak az árakkal, így a vevőknek nagyon résen kell lenniük.
A podcast vendége: Balogh László, a ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.09.10, 18:40

Repülőrajtolt a lakáspiac Magyarországon az Otthon Start program elindulásával. A fix 3 százalékos hitel miatt megrohanták az igénylők a bankokat. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Négyzetméter podcastban elmondta, hogy már augusztusban 2 millió látogatót mértek a honlapjukon, ami jól jelezhette, hogy mekkora volt az érdeklődés a program iránt.

A Négyzetméter legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Balogh László hozzátette, hogy az Otthon Start hatására nem drágultak olyan mértékben az ingatlanok, mint azt sokan jósolták. Áremelkedés történt, de idén sokkal gyorsabb volt a drágulás üteme az év elején, amikor az állampapírokból felszabadult összegek jelentek meg a piacon.

A szakértő arról is beszélt, hogy a hatalmas kereslettel nehezen tartja a kínálat a lépést, de szerencsére azért bőven akadtak, akik áruba bocsátották lakásukat a fi 3 százalékos hitel hatására.

Balogh László szerint az év végére körvonalazódhatnak a programnak azok a gyerekbetegségei, amelyek buktatót jelenthetnek az igénylők előtt. Bár az Otthon Start feltételei meglehetősen lazák, lesznek, akik úgy vágnak bele az ingatlanvásárlásba, hogy menet közben derül majd ki, hogy nem jogosultak a fix 3 százalékos hitelre.

A legtöbben csak azokat a feltételeket tartják szem előtt, hogy a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál, valamint a lakás vagy ház ára nem haladhatja meg a 100, illetve 150 millió forintot. Azonban van még egy kritérium, miszerint az ingatlan értékbecsült értéke (amit a bank a hitelfelvétel előtt elvégez) és a vételár közötti különbség nem lehet 20 százaléknál nagyobb. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a lakás 21 százalékkal magasabb áron kelne el, mint az értékbecslő által meghatározott összeg, akkor a bank elutasítja a hitelkérelmet. Ezzel szorítanák ki a programból a túlárazott ingatlanokat. Ez azért is fontos, mert a bankok a korábban megvalósult tranzakciókhoz tudják viszonyítani az értékeket, vagyis gondot jelenthet, ha az Otthon Start miatt valaki túlzottan felsrófolja az árat.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Így rajtolt az Otthon Start (01:30)
  • Még nem látni buktatókat a 3 százalékos hitel körül (05:00)
  • Elindult az áremelkedés, de nem túlzó mértékben (11:22)
  • Sok eladót is vonzott a piacra az Otthon Start (18:45)
  • Eddig maradhat velünk az Otthon Start (22:45)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

 

