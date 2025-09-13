Ez sokaknak nem fog tetszeni: a BMW egyszer csak lecserélte a logóját, pont a debreceni gyár modelljén vezette be – így néz ki az új

Szinte észrevétlenül nyúlt hozzá a logójához a BMW. A bajor márka az immáron a Neue Klasse-generációhoz tartozó, nemrégiben tisztán elektromos hajtással bemutatott iX3-mal nyitott új fejezetet – közölte a Vezess.hu.
Habár nem minden eddigi hagyományt felrúgó változásra kell gondolni, a tapasztalt szem észreveszi a különbséget. Amennyiben nagyon közelről nézzük, megláthatjuk az újítást az emblémában: az ikonikus kék-fehér „propeller” körül eltűnt a belső krómgyűrű, ami a korábbi modelleknél még tisztán látszódott. A finomhangolás a gyártó szerint modernebbé, letisztultabbá tette az összképet.
Nem lehet véletlen a BMW döntése a krómkarika ellen, ugyanis a trendet tekintve a SAIC és az Audi közös sorozatán, melynek prototípusát novemberben mutatják be, szintén nem lesz egyetlen összekapcsolódó karika sem, ami a kezdetektől a márka sajátja és ismertetőjele volt.
A Reutersnek nyilatkozó egyik forrás szerint a Volkswagen tulajdonában álló Audi döntése hátterében a márkával kapcsolatos megfontolások állnak, ám az is fontos szerepet játszhat, hogy a járműveket a kínai SAIC-cal közösen fejleszti a német autógyártó. Azt a hírügynökség nem tudta meg, hogy a jelenleg belső kommunikációban „Purple” (lila) néven futó autókon lesz-e más logó, vagy csak az Audi nevet viselik majd.
A BMW Group bejelentette, hogy hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a vállalat első Neue Klasse modellje, a teljesen elektromos BMW iX3 készül majd. A BMX ezzel új fejezetet nyit a globális autógyártásban. Felmerült a kérdés, hogy a logóváltoztatás esetében egyszeri esetről van-e szó, vagy az iX3-on kívül más BMW-modellekre is az újított logót biggyesztik fel.
Az új embléma az iX3-on debütál, és fokozatosan vezetjük be az új, illetve frissített járműveinkre
– közölte a Carscoops megkeresésére a BMW szóvivője.
Egyébként nem csak a BMW nyúl hozzá a megszokott megjelenéséhez. A hetekben írtuk meg, hogy száz év után megváltoztatja az autóit a Mercedes: alig lehet majd ráismerni. Azért is nagy dolog, ami történik, mert több egy évszázados alapvetéshez nyúlnak most hozzá. Az első új Mercedes modellt már be is mutatták.
