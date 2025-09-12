Kiderült az igazság: szégyenben maradt a NATO Lengyelországban az orosz drónokkal szemben – hiába vetették be az F-35-ösöket

A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését – írja az Eurointegration.

Fotó: Anelo / Shutterstock

Mint ismert, Lengyelország közölte, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli repülőgépek keddről szerdára virradó éjjel hatoltak be Lengyelország területére, a lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Ez volt az első eset, hogy orosz harci eszközöket a katonai szövetség légterében lőttek le.

Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót. "Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F-35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.

A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.

Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és

számos ország – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások – erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.

Grynkewich ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a Keleti Őrszem művelet átfogó és integrált védelmi rendszert alakít ki az északi térségtől a Fekete- és Földközi-tengerig, összekapcsolva a légi rendészeti és földi légvédelmi képességeket. „Ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá” – mondta.

Hozzátette: Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.