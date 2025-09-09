Hatalmasat ment a piac, de ezek a részvények még mindig megverhetik a versenytársakat

Hatalmas emelkedésen vannak túl a régió részvénypiacai, a közép-európai tőzsdékre ugyanakkor még mindig nem lehet mondani, hogy túlárazottak lennének. Amerikában is két számjegyű emelkedést láttunk az április eleji, felszabadulás napi bejelentések óta, az S&P-t ugyanakkor továbbra sem lehet leírni, a lendületet ugyanis továbbra is a tech cégek adják, melyeknek – szemben a korábban kipukkadó tőkepiaci telekombuborék főszereplőivel – hatalmas készpénzállomány áll a rendelkezésükre, hogy fejlesztéseiket finanszírozni tudják – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parkett lendületvesztése mellett az amerikai részvénypiac kilátásairól is beszélgettünk.
Debreczeni Csaba a beszélgetésben kiemelte:
A technikai elemzés eszközeivel mérve fontos lélektani határ volt a 100 ezer pont a BUX indexen, és ugyan a lendület kicsit elfogyott, nagy jelentőséget nem érdemes a megtorpanásnak tulajdonítani, a parkett ugyanis hatalmas szárnyaláson van túl, a levegővételnyi szünetet így nem érdemes túlzottan pesszimistán szemlélni.
A beszélgetésben szó esett:
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.