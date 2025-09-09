Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,561.8 -0.4% MTELEKOM1,856 -1.4% MOL2,888 +0.28% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,410.8 +0.79% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.85 -0.45% BUX102,561.8 -0.4% MTELEKOM1,856 -1.4% MOL2,888 +0.28% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,410.8 +0.79% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.85 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VG Podcast általános
Elszámoló
befektetés
MBH Befektetési Bank
Elszámoló
részvénypiac

Hatalmasat ment a piac, de ezek a részvények még mindig megverhetik a versenytársakat

A pesti parkett már év elején meglódult, az amerikai piacok pedig áprilisban vették élesen felfelé az irányt, és a lendület ugyan megakadni látszik, bőven vannak még érdekes vételek a piacon. Melyik magyar blue chipben van jelenleg a legnagyobb potenciál, miért nem gond az amerikai részvénypiac vízfeje, és hogy verheti meg a piacot ma akár egy lakossági befektető is?
A podcast vendége: Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.09, 15:19

Hatalmas emelkedésen vannak túl a régió részvénypiacai, a közép-európai tőzsdékre ugyanakkor még mindig nem lehet mondani, hogy túlárazottak lennének. Amerikában is két számjegyű emelkedést láttunk az április eleji, felszabadulás napi bejelentések óta, az S&P-t ugyanakkor továbbra sem lehet leírni, a lendületet ugyanis továbbra is a tech cégek adják, melyeknek – szemben a korábban kipukkadó tőkepiaci telekombuborék főszereplőivel – hatalmas készpénzállomány áll a rendelkezésükre, hogy fejlesztéseiket finanszírozni tudják – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parkett lendületvesztése mellett az amerikai részvénypiac kilátásairól is beszélgettünk.

 

Brutális ralin van túl a részvénypiac, de még mindig látni jó vételeket

Debreczeni Csaba a beszélgetésben kiemelte:

A technikai elemzés eszközeivel mérve fontos lélektani határ volt a 100 ezer pont a BUX indexen, és ugyan a lendület kicsit elfogyott, nagy jelentőséget nem érdemes a megtorpanásnak tulajdonítani, a parkett ugyanis hatalmas szárnyaláson van túl, a levegővételnyi szünetet így nem érdemes túlzottan pesszimistán szemlélni.

A beszélgetésben szó esett:

  • a pesti parkett lendületvesztéséről, az egyre rövidülő korrekciókról és arról, kell-e egy újabb katalizátor a BÉT-en a további ralihoz (01:00–10:10),
  • arról, hogy az MBH Befektetési Bank melyik magyar részvényeket figyeli most nagy érdeklődéssel (10:30–12:00),
  • az amerikai munkaerőpiac megroppanásáról, a Fedtől várt kamatpályáról és a tengerentúli részvénypiac kilátásairól (12:30–21:30),
  • valamint arról is, mennyire jó döntés most befektetőként Amerika felé venni az irányt (22:00–25:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu