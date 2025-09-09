Hatalmasat ment a piac, de ezek a részvények még mindig megverhetik a versenytársakat

A pesti parkett már év elején meglódult, az amerikai piacok pedig áprilisban vették élesen felfelé az irányt, és a lendület ugyan megakadni látszik, bőven vannak még érdekes vételek a piacon. Melyik magyar blue chipben van jelenleg a legnagyobb potenciál, miért nem gond az amerikai részvénypiac vízfeje, és hogy verheti meg a piacot ma akár egy lakossági befektető is?

A podcast vendége: Debreczeni Csaba , az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője