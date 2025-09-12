Korszakosat újított az Apple az élő fordítással, és ennek minden befektető örülhet

Idén is bomba vétel volt az arany, és továbbra sem lehet azt mondani, hogy már le kéne írni a nemesfémet a továbbiakban. Miért van tőkepiaci jelentősége az Apple friss termékbemutatójának, mi kéne a magyar részvényeknek a további emelkedéshez és miért nem gond az amerikai tech szektor árazottsága?

A podcast vendége: Cinkotai Norbert , a K&H Értékpapír vezető elemzője