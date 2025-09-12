Korszakosat újított az Apple az élő fordítással, és ennek minden befektető örülhet

A részvénypiacok mellett az aranynak is kiváló éve van, a piacoknak pedig a Fed egyre közelgő kamatvágása akár még újabb lendületet is adhat az újabb csúcsok meghódításához - arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a befektetők ennek a várakozásnak egy jelentős részét már beárazhatták az árfolyamokba, hisz a történelmi tanulságok szerint a részvények sok esetben nem a kamatvágást követően, hanem arra való várakozásként emelkednek igazán nagyot - mondta az Arbitrázs legújabb adásában Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője, akivel az arany menetelésén túl a forint erejéről, az Apple új termékeinek piaci hatásáról, valamint a hazai részvények lendületvesztéséről is beszélgettünk.
A beszélgetés során szó esett:
