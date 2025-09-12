Megtaláltuk: ezeket a svájci vonatokat veheti meg Magyarország és a MÁV, a Thurbo-flotta űrugrás lehet a vidéknek – videó

Rég nem látott mértékű vasútfejlesztés jöhet Magyarországon. Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfón elmondta, hogy Magyarország nagy összegeket hajlandó áldozni a MÁV modernizálása érdekében. Hozzátette, hogy kétmilliárd eurós programról, tehát 880 milliárd forintról tárgyalnak az Európai Beruházási Bankkal, ez az összeg a 3500 kilométernyi rossz állapotú vasútból 1000 kilométer felújítását jelentené.

A Stadler GTW vonatai a Thurbo flottájában – hamarosan MÁV-köntösbe kerülhetnek a szerelvények / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető szerint a legfontosabb kérdés, hogy minél több vasutat fel tudjanak újítani, és minél több új járművet tudjanak venni. Mindennap 130 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, és 5800 autóbusza a Volánnak. A 130 ezer ülőhelyből a következő négy évben 60 ezer megújul. Ennek egy fontos elemét képezi 100 új motorvonat beszerzése.

A beszerzendő új MÁV-vonatok kapcsán Lázár János elmondta, hogy felhatalmazást a kormánytól arra, hogy nyugatról 100 darab fiatal, de használt, ugyanakkor jó állapotú, és még legalább 20-25 évig használható motorvonatot vásároljon a MÁV számára. Akkor arról szóltak a hírek, hogy német, osztrák vagy svájci vonatokról lehet szól. Azóta kicsit tisztult a kép, nagy valószínűség szerint Stadler-vonatok érkezhetnek, és már azt is sejteni lehet, hogy honnan és milyenek. A Világgazdaság ennek járt utána.

Jó állapotú, de használt Stadler-vonatok jöhetnek

A hírek szerint a szóban forgó száz vonatot azok a szerelvények alkotják, amelyeket a Stadler 2002 és 2013 között gyártott, és most kapja vissza a svájci Thurbo regionális vasúttársaságtól, amely korábban lízingelte azokat. A Thurbo honlapja szerint a közlekedési vállalat jelenleg

110 légkondicionált, nagy ablakokkal rendelkező vonattal közlekedik Kelet-Svájcban.

A flotta teljes egészében hazai gyártmányú, 2003 és 2013 között a Stadler vasúti járműgyártó összesen 95 Gelenktriebwagen (GTW) csuklós motorvonatot szállított a Thurbo számára. 2008-ban 10 kétrészes GTW-vel bővítették a járműparkot, hogy ezzel is növeljék a flotta kapacitását és üzemeltetési rugalmasságát. Ezeknek a vonatoknak a lízingszerződése azonban hamarosan lejár, és a Thurbo nem hosszabbítja meg azt, hanem lecseréli a GTW-ket 107 akadálymentes Flirt Evo motorvonatra.