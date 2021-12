Rövidlejáratú kölcsönökkel verheti magát adósságba a lakosság

A Szilícium-völgyben működő startupoknak, és a főbb hitelkártya-cégeknek köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az úgynevezett „vásárolj most, fizess később” (buy now, pay later – bnpl) szolgáltatások: ma már több ezer online üzletnél lehet ezzel a részletfizetési lehetőséggel élni.

9 órája | Szerző: Kovácsfi Réka

Az egyik amerikai hitelkártya-társaság adatai szerint idén 10 ügyfél közül már minden hatodik vette igénybe a „vásárolj most, fizess később” fizetési lehetőséget — írja az AP hírügynökség. Hajlamos vagyok impulzívan vásárolni, így örülök annak lehetőségnek, hogy nem kell egy összegben kifizetnem a vásárlásaim díját — mondta a Los Angelesben élő Shahin Rafikian, aki sokszor élt már a bnpl-szolgáltatók által kínált fizetési opcióval, hogy koncertjegyeket, bakelitlemezeket és egyéb tárgyakat vehessen. A bnpl-szolgáltatásoknak általában két típusát lehet megkülönböztetni: az egyik a rövid távú részletfizetési opció, mely esetében négy-, illetve hat hét alatt kell rendezni az adott tartozást, valamint a hosszabb távú részletfizetési lehetőség, mint amelyet az Affirm cég is kínál. Fotó: Shutterstock Max Levchin, a PayPal társalapítója 2012-ben indította a bnpl-szolgáltatást nyújtó Affirm céget, amely eddig nem tapasztalt növekedést könyvelhetett el a kiskereskedelmi szolgáltatók oldalán elhelyezett widgeteknek révén: novemberben már 8,7 millió amerikai felhasználót tudhattak magukénak, több mint kétszer annyit, mint tavaly. A 32 milliárd értékű céget ebben az évben vitték tőzsdére, amelynek köszönhetően Levchin belépett a milliárdosok sorába. Az elmúlt 90 napban ráadásul 1,6 millió új Affirm-felhasználót regisztráltak az Egyesült Államokban és Kanadában. A cég sikeréhez hozzájárult a Peloton sportszergyártócéggel kötött együttműködés is, mely révén több tízezer amerikai ismerkedhetett meg bnpl-fizetési opcióval. A rövidlejáratú kölcsönök az elkövetkező hónapokban még népszerűbbé válhatnak: a cég egy olyan bankkártyát tesztel jelenleg, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eldönthessék, egyben vagy részletekben érdemes-e kifizetni az adott vásárlási összeget. A részletfizetés is járhat plusz költséggel, amely változó mértékű lehet a különböző bnpl-szolgáltatók esetében. A 6 vagy 8 hét alatt teljesítendő vásárlásoknak nincs kamata, azonban egy nagyobb tétel esetén akár 30 százalékos éves kamatot is fizethetnek a vevők. Az Afterpay szolgáltató nem számol fel kamatdíjat a vásárlásokért, azonban a fogyasztók késedelmi díjat kötelesek fizetni, ha nem rendezik időben az adott tartozást. Az Affirm ezzel szemben nem szab ki késedelmi díjat, a hosszabb távú kölcsönökért viszont jelentős kamattal sújthatja a vásárlókat. A bnpl-szolgáltatások népszerűsége töretlen maradhat az elkövetkező időszakban Az AfterPay megbízásából készült szeptemberi tanulmány becslése szerint év végére az online vásárlások mintegy 6 százalékát fogják kitenni a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatással igénybe vett vásárlások. Az előrejelzés szerint ez az arány 2025-re 13 százalékra nőhet. A bnpl-szolgáltatások előretörését jelzi az is, hogy a Wal-Mart és a Target kiskereskedelmi cégek is szerződést kötöttek a bnpl-startupokkal, például az Affirmmel. Eközben a nagy hitelkártya-társaságok is versenyképesek akarnak maradni, így igyekeznek alkalmazkodni a kialakult helyzethez: az American Express, a JPMorgan Chase és a Citigroup is kínál már hasonló fizetési opciót a kártyáikkal vásárolt termékekre. A McKinsey tanácsadócég jelentéséből kiderült, hogy a hagyományos bankok esetében 8 és 10 milliárd közötti bevételkiesést jelentett a bnpl szolgáltatások megjelenése a piacon.

