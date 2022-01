Így használja a gyógyszertárban kapható koronavírus-tesztet

Az omikron megjelenése óta a koronavírus-fertőzöttség kimutatásra szolgáló, gyógyszertárakban is kapható antigén-gyorstesztek megbízhatóságra romlott – közölte még december végén az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA). A Business Insider által idézett tájékoztatójukban azt írták: továbbra is ajánlják a gyógyszertárakban kapható, otthon is alkalmazható antigén-gyorstesztek használtát, de felhívják a figyelmet arra, hogy

az omikron variáns jelenléte a szervezetben nem minden esetben azonosítható be a gyorstesztekkel, ezért a biztos eredmény érdekében egy PCR-tesztre is szükség lehet.

A gyorstesztek is kimutatják az omikront Viharos sebességgel terjed a világban a koronavírus új mutációja, az omikron, a betegség tünetei enyhébbek lehetnek, és gyorsteszttel is kimutatható az új variáns. A magasabb betegszám miatt a kórházba kerülés és akár a súlyos esetek száma is magas maradhat, ezért fontos a tesztelés, hívja fel a figyelme Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint a PCR- és az antigéntesztek az omikron kimutatásában is biztonságosak.

Hogyan teszteljünk az omikronra?

Ezt a megállapítást az izraeli egészségügyi minisztérium friss, hétfőn kiadott ajánlása is megerősíti. Az izraeli hatóság szerint az antigén-gyorstesztek úgy adják a legmegbízhatóbb eredményt, ha nem csak az orrüregből, hanem a szájüregből is veszünk mintát. A Reuters által szemlézett dokumentum ellentmond az Egyesült Államokban érvényes útmutatásnak, amely hangsúlyozza, hogy továbbra is a tesztek gyártóinak előírásait kell követni, azaz csak az orrüregből kell mintát venni. A szájüregi mintavétel balesetveszélyes – teszi hozzá az FDA.

Először a szájüregből, majd az orrüregből vegyünk mintát, hogy ezzel javítsuk a teszteredmény pontosságát. Bár a gyártó nem ezt javasolja, mi ezt az eljárást tartjuk célravezetőnek

– írja ezzel szemben az izraeli egészségügyi minisztérium.

Az antigén-gyorstesztek legnagyobb izraeli beszállítója, a Rhenium a Reuters megkeresésére közölte: az egészségügyi minisztérium velük nem konzultált ajánlása megfogalmazása előtt. A gyártó közölte: azt nem vizsgálták, hogy az orrüregi mintavételre kifejlesztett tesztek a szájüregből vett minta esetén milyen pontos eredményt adnak.

Az izraeli tisztifőorvos, Sharon Alroy-Preis az izraeli katonai rádiónak nyilatkozva elmondta: aki arra gyanakszik, hogy megfertőződött a koronavírussal, vonuljon önkéntes karanténba, és várjon három napot az első otthon is alkalmazható gyorsteszt előtt a biztosabb eredmény érdekében. Ha biztosra akar menni, ne egyszer, hanem legalább kétszer végezze el a tesztet.

Fotó: Shutterstock

Mi az omikron-fertőzés első tünete?

A szakértők szerint a szájüregből vett minta azért is adhat pontosabb eredményt, mert az omikron jelenlétének első tünete – a korábbi vírusváltozatok által okozott fertőzéssel szemben – a torokfájás. Ebből a szakértők arra következtetnek, hogy az omikron először a szájüregből mutatható ki. Megjegyzik azt is, hogy a korábbi változatokkal ellentétben az omikron-fertőzés ritkán jár együtt a szaglás képességének ideiglenes elvesztésével – a vírusváltozat ugyanis nem az orron, hanem a szájon át fertőz.

A Business Insider által összegyűjtött adatok szerint Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból is azt jelentették, hogy az omikron fertőzés első tünete a leggyakrabban a torokszárazság, illetve a nyeléskor jelentkező éles fájdalom. Csak ezután jelentkeznek az egyéb, gyakori tünetek, mint például az orr dugulása, a száraz köhögés, a fejfájás, illetve a végtagfájdalom.

A britek körében gyűjtött adatok szerint az omikronnal fertőzöttek 57 százaléka számolt be arról, hogy minden más tünet előtt jelentkezett náluk a torokfájás. Norvégiában, ahol már november végén is terjedt az omikron, a fertőzöttek 72 százaléka panaszkodott arra, hogy fáj a torka.

Az Egyesült Királyságban, illetve a Norvégiában gyűjtött adatok főként a koronavírus ellen duplán oltott páciensektől származnak. Közülük a legtöbben arról számoltak be, hogy a koronavírus-fertőzésük tünetei nem sokban különböztek a megfázás tüneteitől, néhány nap alatt kiheverték a betegséget.